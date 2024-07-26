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Военная операция на Украине ,  
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Командование бригады ВСУ наказали после жалоб на халатность

Командиров 59 бригады ВСУ привлекли к ответственности после жалоб на халатность
Сюжет
Военная операция на Украине
На командование 59-й бригады пожаловалась парамедик Екатерина Полищук. Она обратилась к Зеленскому с просьбой проверить действия командира бригады из-за его «преступных приказов» и «полного безразличия к основной цели военных»
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Отдельные командиры 59-й мотопехотной бригады привлечены к ответственности по итогам проверки, проведенной после жалобы парамедика Екатерины Полищук (Пташка), обвинившей командование бригады в «сознательной халатности, преступных приказах, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава». Об этом в своем телеграм-канале сообщила Военная служба правопорядка ВСУ (ВСП, правоохранительное формирование в составе вооруженных сил).

В своей жалобе на имя президента Владимира Зеленского, которую Полищук опубликовала в своем Telegram в середине июля, она в том числе указала на «эгоизм», «слепой карьеризм», а также «устранение всех несогласных» командиром 59-й бригады Богданом Шевчуком. По ее словам, Шевчук подавляет боевой дух и унижает личный состав своим «полным безразличием к основной цели военнослужащих», из-за чего погибли не только бойцы, но и представители высоких руководящих должностей.

После жалобы главком ВСУ Александр Сырский направил в 59-ю бригаду рабочую группу во главе с начальником Военной службы правопорядка «в целях проверки ситуации и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава». Проверка, как уточняет ВСП, «не выявила случаев издания преступных приказов».

«В то же время установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью. С целью недопущения такого в дальнейшем, руководством ВС Украины приняты надлежащие решения и принят ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев. Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

59-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ (59 ОМПБр) была сформирована в декабре 2014 года в соответствии с общей директивой Минобороны и Генштаба ВСУ. Бригада с 2015 года участвовала в боестолкновениях с донецкими и луганскими ополченцами, а с началом российской спецоперации действовала на нескольких тактических направлениях, в том числе на херсонском и авдеевском. По данным российских военкоров, сейчас основные силы бригады действуют в районе Красногоровки (ДНР).

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

С начала 2024 года Минобороны сообщило о взятии десятков сел и других населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, крупнейшим из которых стала Авдеевка. В последний раз военное ведомство отчитывалось о занятии села Ивано-Дарьевка (ДНР) три дня назад. До этого, 21 июля, военное ведомство сообщило о взятии Розовки (ДНР) и Песчаного Нижнего (Харьковская область).

В сводке Минобороны за 26 июля говорится, что всего с начала спецоперации уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 464 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 684 танка и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 086 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ халатность полевые командиры Военная операция на Украине жалоба
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