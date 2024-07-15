 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сырский выехал проверить 59-ю мотопехотную бригаду из-за больших потерь

Главком ВСУ Сырский проверит 59-ю мотопехотную бригаду из-за больших потерь
Сюжет
Военная операция на Украине
На командование бригады пожаловалась парамедик Екатерина Полищук. Она обратилась к Зеленскому с просьбой проверить действия командира, из-за которого ей пришлось покинуть военное соединение
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду (ОМБр) из-за больших потерь, сообщила пресс-служба главкома.

«Принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ушедшая из 59-й ОМБр парамедик Екатерина Полищук обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командования бригады.

У врача есть претензии к командиру Богдану Шевчуку, она обвинила его в «преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава». Об этом она написала в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). В частности, из-за приказов Шевчука она и покинула бригаду.

NV узнал, что Зеленский «не в восторге» от Сырского из-за Харькова
Политика
Владимир Зеленский и Александр Сырский

14 июля народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Сырский и его окружение согласны на прекращение огня в конфликте с Россией, они «не верят в победу» Украины. По ее словам, эту информацию подтвердил ряд источников, а Сырский «искренне считает, что Украина не способна получить преимущество над русскими на собственной земле».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Украина Александр Сырский ВСУ Военная операция на Украине
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Сырский заявил о подготовке резервов для нового наступления
Политика
Депутат Верховной рады пожаловалась в СБУ на Сырского и Залужного
Политика
Украинские заводы пожаловались Сырскому на мобилизацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Развожаев сообщил о крупном пожаре в Севастополе Общество, 13:13
Хлам, тараканы и неадекватные цены: какое жилье сдать сложнее всего Недвижимость, 13:13
Суд заочно приговорил журналистку Машу Гессен к 8 годам по делу о фейках Политика, 13:10
Томас Мюллер попрощался со сборной Германии Спорт, 13:07
«Клиент ждет скидку»: какие персональные акции в ретейле приносят прибыль Pro, 13:06
В Амурской области ввели денежные выплаты за данные о пьяных водителях Общество, 12:59
Маск обвинил в покушении на Трампа Секретную службу США Политика, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лежавшие 12 лет биткоины перевели на новый кошелек с прибылью в $60 млн Крипто, 12:48
Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жителям приграничных сел Политика, 12:46
На премии российским призерам Игр БРИКС выделили более ₽274 млн Спорт, 12:45
Какой подвох может ждать при проверке компании на благонадежность Pro, 12:42
SCMP сообщила о просьбе Польши к Китаю надавить на Минск из-за мигрантов Политика, 12:40
Как в Испании отпраздновали победу на Евро-2024. Фоторепортаж Спорт, 12:38
Сырский выехал проверить 59-ю мотопехотную бригаду из-за больших потерь Политика, 12:32