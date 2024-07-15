Сырский выехал проверить 59-ю мотопехотную бригаду из-за больших потерь

На командование бригады пожаловалась парамедик Екатерина Полищук. Она обратилась к Зеленскому с просьбой проверить действия командира, из-за которого ей пришлось покинуть военное соединение

Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду (ОМБр) из-за больших потерь, сообщила пресс-служба главкома.

«Принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ушедшая из 59-й ОМБр парамедик Екатерина Полищук обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командования бригады.

У врача есть претензии к командиру Богдану Шевчуку, она обвинила его в «преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава». Об этом она написала в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). В частности, из-за приказов Шевчука она и покинула бригаду.

14 июля народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Сырский и его окружение согласны на прекращение огня в конфликте с Россией, они «не верят в победу» Украины. По ее словам, эту информацию подтвердил ряд источников, а Сырский «искренне считает, что Украина не способна получить преимущество над русскими на собственной земле».