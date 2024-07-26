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Политика ,  
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Хинштейн рассказал о спорах с женой из-за Instagram

Хинштейн ответил на сообщения о продаже женой рекламы в Instagram
Хинштейн заявил, что его жена не продает рекламу в Instagram, использование соцсети не запрещено, хотя он лично против, и заверил, что убеждал супругу «мигрировать» во «ВКонтакте»
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что расходится во взглядах по поводу использования Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) со своей женой, актрисой и ведущей Полей Поляковой (настоящее имя — Ольга), и не раз убеждал ее «полностью мигрировать» в соцсеть «ВКонтакте».

Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими соцсетях, в частности Instagram и Facebook (также принадлежит Meta), одним из авторов которого выступил Хинштейн. После этого в СМИ появились публикации о том, что жена депутата пользуется соцсетью, а также размещает в нем рекламу. Так, на ее странице указана почта с подписью «реклама». После принятия законопроекта слово «реклама» было удалено.

«Сам факт пользования сетью, о чем я не раз говорил, не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга. <...> Рекламу она не продает, что нетрудно проверить. (Да и в семейном бюджете я этих денег никогда не видел.) Буду дальше ее убеждать проститься с инстой, хотя сделать это не так-то просто», — написал в телеграм-канале Хинштейн о своей жене.

Он прикрепил к публикации видео, где его жена занимается боксом, добавив, что по этим кадрам видно, что на нее «сложно повлиять».

Госдума одобрила запрет рекламы в экстремистских соцсетях в первом чтении
Политика
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Сама Полякова также прокомментировала заявления о продаже рекламы в Instagram, несмотря на позицию мужа. На своей странице во «ВКонтакте» она заявила, что не продавала рекламу, а это слово в профиле использовала из-за ограниченного числа знаков. «Правильней было бы заменить это слово на сотрудничество», — написала актриса, добавив, что удалила его после внесения законопроекта, «чтобы избегать подобных ситуаций в будущем».

«Ни с 2022 года, ни годами ранее моя страница в социальной сети никогда не была способом заработка денег. Рекламу я не продавала и не продаю. Это подтверждают мои ежегодные декларации. Если я ранее (до 2022 года!) и продвигала какие-то бренды, то только своих друзей: например, наших российских дизайнеров, которые помогают мне с одеждой для съемок», — утверждает Полякова.

Авторы законопроекта о запрете рекламы в Instagram и Facebook считают, что доход от этого позволяет «создавать новый контент, включая запрещенную информацию». По их мнению, запрет не несет негативных последствий, в том числе для предпринимателей.

С этим не согласились в Ассоциации блогеров и агентств, которая обратилась в Госдуму с просьбой не принимать закон. Ассоциация отметила отсутствие в России аналогов Instagram с аудиторией более 1 млн человек и назвала идею депутатов противоречащей здоровой конкуренции и антимонопольному законодательству. В то же время Роскомнадзор заявил, что разблокировки Instagram в планах нет.

Весной президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах людей и организаций, признанных иностранными агентами. Под запретом оказалась и реклама самих иноагентов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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