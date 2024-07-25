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Политика ,  
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Госдума одобрила запрет рекламы в экстремистских соцсетях в первом чтении

Инициативу депутатов критиковали блогеры, поясняя, что альтернативы некоторым запрещенным соцсетям нет, а введение запрета помешает здоровой конкуренции. Авторы идеи настаивают на безвредности законопроекта для бизнеса
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими социальных сетях, говорится в карточке проекта.

«В случае признания судом общественного или религиозного объединения либо иной организации экстремистской по основаниям, предусмотренным настоящим федеральным законом, на информационных ресурсах такого объединения или такой организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», запрещено распространение рекламы», — сказано в тексте документа.

Инициатива направлена на лишение владельцев таких информационных ресурсов прибылей от рекламы, поскольку доход от рекламы «позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам», а его доля от всей выручки составляет от 50 до 90%, сказано в пояснительной записке. Авторы проекта напомнили, что некоторые россияне обходят блокировку и пользуются соцсетями Instagram и Facebook, которые принадлежат Meta — ее признали экстремистской и запретили в России.

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Фото:Александр Легкий / Global Look Press

«Законопроект не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», — утверждают депутаты.

С этим не согласились в Ассоциации блогеров и агентств и обратились в Госдуму с просьбой не принимать закон. Они отметили отсутствие в России аналогов Instagram с аудиторией более 1 млн человек и назвали идею депутатов противоречащей здоровой конкуренции и антимонопольному законодательству.

«Если блогер размещает рекламу на этих площадках, он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги», — говорится в обращении.

Роскомнадзор пока не рассматривает возможность разблокировки Instagram.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Весной президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах людей и организаций, признанных иностранными агентами. Запрещена также стала реклама самих иноагентов. По данным Роскомнадзора, в 2023 году бюджеты на коммерческое продвижение у иноагентов превысили 130 млн руб. Спикер Вячеслав Володин утверждал, что иноагенты в результате принятия закона лишатся от 50 до 80% рекламных доходов.

Эксперты рассказали РБК о проблеме, связанной с технической стороной распространения рекламы в интернете: механизм автоматического показа таргетированной рекламы на том или ином сайте в зависимости от потребностей пользователя стоит на самих площадках, и агентство или рекламодатель не всегда знают полный список сайтов, на которых может выйти заказанная реклама.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума Instagram запрет рекламы реклама Facebook экстремистская организация
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