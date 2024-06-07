Блогеры попросили Госдуму не запрещать рекламу в Facebook и Instagram

«Ассоциация блогеров и агентств» обратилась к депутату Антону Горелкину с просьбой не ограничивать рекламу в заблокированных соцсетях. Депутат неоднократно озвучивал планы по такому запрету и теперь анонсировал законопроект

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Ассоциация блогеров и агентств» (объединяет продюсерские и креативные агентства со специализацией в influencer marketing) направила обращение замглаве комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, депутату от «Единой России» Антону Горелкину, в котором попросила не ограничивать рекламные интеграции в заблокированных Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской организацией в России). Письмо есть в распоряжении РБК.

Законопроект о запрете рекламных интеграций для российских юридических и физических лиц в заблокированных соцсетях может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил 5 июня в эфире телеканала «Россия 24» Горелкин. По его словам, законопроект уже «согласован формально» со многими профильными ведомствами и может быть принят до конца весенней сессии. «Мы не запрещаем нашим гражданам входить в иностранные соцсети с помощью VPN. В мире большое русскоязычное комьюнити, которое пользуется этими запрещенными сетями. Важно, чтоб наши лидеры мнений там присутствовали. Но я считаю, что любая нативная опосредованная финансовая поддержка недопустима в текущей ситуации», — сказал Горелкин. Если российская компания с госучастием вкладывает деньги в рекламную интеграцию с блогером в запрещенной соцсети, наполняя ее эксклюзивом, она поддерживает такую соцсеть, убежден Горелкин.

Доступ к социальными сетям Instagram и Facebook ограничен на всей территории России, и компания Meta не получает финансирования от рекламной деятельности внутри этих площадок, поскольку не работает Facebook Ads (рекламный инструмент), напомнили Горелкину авторы письма.

«Если блогер размещает рекламу на этих площадках — он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги», — говорится в обращении.

Кроме того, сегодня в России нет аналогов Instagram с аудиторией более 1 млн человек, указывают авторы письма. Подобные инициативы противоречат здоровой конкуренции и антимонопольному законодательству, считают они. «Если мы начнем ужесточать правила работы с иностранными социальными сетями, то на нашем рынке инфлюенс-маркетинга пропадут адекватные рыночные отношения. Мы уверены, что отечественные социальные сети должны расти и развиваться в условиях здоровой конкуренции», — заключили авторы обращения.

Антон Горелкин ответил РБК, что пока не получил письмо, но параметры законопроекта считает нужным обсудить с профессиональным сообществом.

Facebook заблокирован в России с 4 марта 2022 года, а Instagram — c 14-го. 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России. Признать саму Meta экстремистской организацией попросили Роскомнадзор и Генеральная прокуратура. Это стало ответом на публикацию внутреннего письма компании, в котором сообщалось, что та временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих. Как позже пояснял представитель Meta, они разрешили призывы к насилию против военных, но намеревались ограничивать подобные выпады в адрес обычных российских граждан.

С тех пор депутат Горелкин выдвинул несколько инициатив по дальнейшему ограничению этих площадок. В январе этого года он призвал ограничить допуск к госконтрактам блогеров, работающих на заблокированных и «неприземлившихся» в России соцсетях. А в начале мая предложил запретить публичное упоминание запрещенных в России соцсетей, в том числе призывы подписываться на них.