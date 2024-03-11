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Политика ,  
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Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Ильин / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов, документ размещен на портале публикации правовых актов.

Документ дополняет закон «О рекламе» нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, как и реклама таких ресурсов не допускается.

Законопроект о запрете рекламы у иноагентов внесли в Госдуму 15 февраля, его авторами стали 395 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин и руководители фракций. Володин говорил, что запрет коснется любых платформ — как сайтов, так и соцсетей. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что поправки запрещают в рекламных целях размещать гиперссылки на ресурсы иноагентов. Вместе с тем цитировать их с добавлением требуемой маркировки по-прежнему можно.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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