Кадыров рассказал, что нужно сделать с YouTube в России
Видеохостинг YouTube нужно не замедлять на территории России, а «закрыть к чертовой матери», заявил в комментарии для «РИА Новости» глава Чечни Рамзан Казыров.
«Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы — именно те, которые защищают интересы — России в целом, Чеченской Республики в частности, человека, свободу слова, — они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение... — они их поддерживают, поднимают [на главной странице сайта]. Поэтому давно надо было блокировать. Не замедлять, а блокировать. И все, все американские сайты, каналы надо заблокировать», — сказал Кадыров.
Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%. «Деградацию» YouTube он назвал вынужденным шагом, направленным не против простых россиян, но против «антироссийской политики хостинга».
По словам парламентария, летний период «для приведения в чувство» YouTube был выбран не случайно — в этот период множество людей находятся в отпусках и пользуются для выхода в интернет мобильными устройствами. «Деградация» YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам», — отметил Хинштейн.
Ранее сегодня он пояснил, что «деградация» качества работы видеохостинга YouTube в России вызвана проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. По его словам, 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в России, однако после начала боевых действий на Украине компания перестала обслуживать и обновлять необходимую технику и отключила часть своих серверов, ускоряющих загрузку контента.
В середине июля «Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России, вызванных проблемами с оборудованием Google. В Кремле при этом опровергали связь проблем в работе YouTube с возможной блокировкой сервиса и также указывали на проблемы с оборудованием. Глава Минцифры Максут Шадаев также неоднократно заявлял, что необходимости в блокировке видеосервиса на территории России нет.
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