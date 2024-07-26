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Технологии и медиа ,  
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Хинштейн объяснил заявление о замедлении работы YouTube

По словам депутата, российские дата-центры намерены прекратить сотрудничество с Google по серым схемам, к которым ей приходится прибегать для оплаты услуг из-за санкций. Это приведет к падению скорости загрузки, пояснил он
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Деградация» качества работы видеохостинга YouTube в России вызвана проблемами с хранением данных в российских дата-центрах, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Накануне он спрогнозировал падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах к концу следующей недели с 40 до 70%.

По его словам, 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в России, однако после начала боевых действий на Украине компания перестала обслуживать и обновлять необходимую технику и отключила часть своих серверов, ускоряющих загрузку контента.

В связи с этим, пишет Хинштейн в телеграм-канале, трафик за два года снизился до 40%. Для улучшения ситуации Google предложила операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Однако американская компания в условиях санкций не может официально оплачивать услуги российских центров хранения данных, так что либо данные хранятся бесплатно, либо услуги оплачиваются через серые схемы, отмечает депутат.

«В любом случае это все незаконно, и все участники это хорошо понимают. На это можно было бы, наверное, закрывать глаза, но только не в условиях, когда YouTube демонстративно нарушает наши законы и проводит откровенно антироссийскую политику: последовательно удаляет каналы россиян, игнорирует требования Роскомнадзора», — говорится в его публикации.

По информации Хинштейна, в ближайшие дни российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены прекратить работу по серым схемам, что и приведет к падению скорости загрузки до 70%.

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Фото:Mateusz Slodkowski / Global Look Press

Депутат подчеркнул, что сервис останется доступным для российских пользователей, просто контент будет загружаться дольше. Хинштейн считает, что для решения проблемы Google может построить собственные серверные центры в России, открыть представительство в стране, добиться снятия санкций на поставку оборудования в России или оплачивать услуги российских дата-центров официально.

«Уж как минимум Google должна сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать (заметьте: не заблокировать, а именно разблокировать!) каналы российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей. До тех пор, пока неоднократные предписания регулятора остаются неисполненными, у государства имеются все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом!» — заявляет Хинштейн.

В середине июля «Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России, вызванных проблемами с оборудованием Google. Это произошло на фоне продолжающихся обвинений в адрес хостинга со стороны Москвы в блокировках контента российских СМИ и блогеров. По данным Роскомнадзора, сервис с 2020 года заблокировал 203 российских канала, за этот год — 83. Ведомство потребовало разблокировать аккаунты.

В Кремле опровергали связь проблем в работе YouTube с возможной блокировкой сервиса и также указывали на проблемы с оборудованием.

Глава YouTube Сьюзан Воджицки после начала спецоперации на Украине заявила, что компания не собирается уходить с российского рынка, чтобы «доставлять независимые новости». «Мы считаем, что важно помочь гражданам узнать, что происходит, иметь обзор со всего мира», — подчеркивала она.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
YouTube Александр Хинштейн дата-центры санкции
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