В Кремле заявили, что не смотрят на Трампа «сквозь розовые очки»

Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, также как и бывший госсекретарь США Майк Помпео, представляют политическую элиту США, которая сегодня «страдает от русофобии», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал статью для The Wall Street Journal (WSJ) бывшего госсекретаря США Майк Помпео, в которой тот не исключил, что Трамп после прихода к власти может создать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины. «Безусловно, и эту статью мы видели, и другие разные высказывания. Мы никогда не носили и не носим розовые очки», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Помпео является представителем политической элиты США, «которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии». «Собственно, в бытность президентом, при Трампе, американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку, во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — сказал пресс-секретарь российского президента, добавив, что Трамп, «может быть», проявляет чуть больше политической мудрости.

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