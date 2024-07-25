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Политика ,  
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Готовивший теракт в Шереметьево хотел учиться в академии разведки Украины

Один из фигурантов дела о подготовке подрыва топливных резервуаров на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево намеревался учиться в украинской академии разведки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представленные во Втором западном окружном военном суде материалы дела.

Желание поступить в учебное заведение на Украине высказывал Михаил Дарий. О своих намерениях он заявлял в ноябре 2022 года.

Куратор обещал обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево $3 тыс.
Политика

По версии следствия, Илья Ковылков и Михаил Дарий собирались подорвать около семи топливных цистерн на заправочной станции в Шереметьево, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Обвинение полагает, что они действовали по заданию украинских спецслужб. Куратор пообещал обвиняемым за выполнение задания $3 тыс.

Прокуратура попросила приговорить Ковылкова и Дария к 21 и 28 годам колонии в пропаганде терроризма и подготовке теракта с подрывом топливных резервуаров в аэропорту Шереметьево. Оба обвиняемых признали вину, но Дарий — частично.

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Теги
Шереметьво теракт военный суд
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