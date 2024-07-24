Обвинение запросило до 28 лет готовившим теракт в Шереметьево с подрывом цистерн

Обвинение запросило до 28 лет готовившим теракт в Шереметьево

Обвинение полагает, что фигуранты по заданию украинских спецслужб собирались подорвать в Шереметьево топливные резервуары. Прокурор запросил им более 20 лет лишения свободы. Подсудимые признали вину, один из них — только частично

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Прокуратура попросила приговорить к 21 и 28 годам колонии двоих обвиняемых в пропаганде терроризма и подготовке теракта с подрывом топливных резервуаров в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС. Дело слушают во 2-м Западном окружном военном суде.

На скамье подсудимых — Илья Ковылков и Михаил Дарий, сказала агентству представитель суда.

Как отмечает агентство, оба обвиняемых признали вину, но Дарий — частично.

Рассмотрение дела в суде по существу началось 15 июля. Дарию вменяют публичные призывы к терроризму и его пропаганду (ч. 2 ст. 205.2 УК, до семи лет), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК, до 20 лет), Ковылкову — покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК, до 7,5 лет).

Также обоих мужчин обвиняют в покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК, до 15 лет) и покушении на незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (ч. 3 ст. 223.1 УК, также до 15 лет).

По версии следствия, обвиняемые собирались взорвать порядка семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в московском аэропорту Шереметьево, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Обвинение полагает, что они действовали по заданию украинских спецслужб.

Ковылков, который работал поваром в одном из компьютерных клубов в Самаре, занимался закупкой компонентов для самодельной взрывчатки, в то время как Дарий — житель Московской области — готовил потенциальных участников диверсий через Telegram и просил присылать ему необходимые фото за деньги.

РБК обратился за комментарием во Второй Западный окружной военный суд.