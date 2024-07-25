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Политика ,  
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Куратор обещал обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево $3 тыс.

Обвиняемым в планировании теракта с подрывом топливных резервуаров в аэропорту Шереметьево обещали $3 тыс. за преступление, сообщает ТАСС со ссылкой на оглашенные во Втором западном окружном военном суде материалы дела.

Деньги должны были поступить от куратора на Украине.

Михаил Дарий и Илья Ковылков призывали пользователей соцсетей к экстремизму, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Идет речь об уничтожении различных структур… уничтожению зданий государственных органов, в частности ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, политических партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, а также организаций, поддерживавших СВО», — говорится в материалах дела.

Обвинение запросило до 28 лет готовившим теракт в Шереметьево
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

24 июля прокуратура попросила приговорить к 21 и 28 годам колонии Ковылкова и Дария в пропаганде терроризма и подготовке теракта с подрывом топливных резервуаров в аэропорту Шереметьево. Оба обвиняемых признали вину, но Дарий — частично.

Рассмотрение дела в суде по существу началось 15 июля. Дарию вменяют публичные призывы к терроризму и его пропаганду (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса, до семи лет), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5, до 20 лет), Ковылкову — покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1, до семи с половиной лет).

Также обоих мужчин обвиняют в покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, до 15 лет) и покушении на незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (ч. 3 ст. 223.1, также до 15 лет).

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Теги
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