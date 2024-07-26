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Выборы президента США ,  
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Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США

Сюжет
Выборы президента США
Сразу после отказа Джо Байдена от участия в выборах Обама не стал поддерживать никого из других кандидатов Демократической партии. В частности, он не выразил поддержку Харрис, чтобы дать Байдену время
Барак Обама&nbsp;и Камала Харрис
Барак Обама и Камала Харрис (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший президент США Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США.

Он заявил, что Харрис получила его полную поддержку и будет «фантастическим президентом». Об этом он написал в своем X, добавив, что позвонил Харрис вместе со своей супругой Мишель.

«Мы сказали ей, что думаем, что из нее выйдет фантастический президент США <...>. В этот критический для нашей страны момент мы собираемся сделать все возможное, чтобы она победила в ноябре», — добавил бывший президент.

На своей странице в Х Харрис также опубликовала разговор с Бараком и Мишель. «Это так много значит — получить вашу поддержку. Давайте приступим к работе», — написала основная претендентка в президенты от Демократической партии.

Во время звонка экс-президент США сказал, что он и Мишель позвонили Харрис, чтобы выразить гордость. «[Мы] поддерживаем тебя и делаем все, что от нас зависит, чтобы ты прошла через эти выборы и попала в Овальный кабинет», — отметил Обама.

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Барак Обама и Камала Харрис

Сразу после отказа Джо Байдена от участия в выборах Барак Обама не стал поддерживать никого из других кандидатов. Он указал, что «Джо никогда не отказывался от боя», добавив, что решение Байдена было для президента США одним «из самых сложных задач в его жизни». О том, что Обама решил поддержать Харрис, 25 июля сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Обама не выражал поддержку Харрис публично, чтобы не выдать участие в процессе и чтобы дать время действующему президенту Джо Байдену обдумать решение о выходе из президентской гонки, писала со ссылкой на источники The New York Times.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Через несколько дней в обращении к нации американский лидер объяснил свой отказ от участия тем, что «демократия важнее личных амбиций». Президент призвал американцев поддержать Харрис.

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший лидер США Дональд Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории страны. По его мнению, победить Харрис, если она станет кандидатом от демократов, будет «гораздо легче».

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Барак Обама Мишель Обама Камала Харрис США выборы президента США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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