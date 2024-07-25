NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис
Экс-президент США Барак Обама в частном порядке поддерживает вице-президента Камалу Харрис как кандидата на пост лидера страны от демократов и в скором времени планирует выступить за ее кандидатуру, они поддерживают «тесные контакты», сообщает NBC со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники.
По их словам, Барак Обама считает, что у Харрис был «отличный старт». Однако точное время, когда экс-президент публично выступит с одобрением ее кандидатуры, неизвестно.
Обама пока публично не поддержал ни одну из кандидатур от демократов после объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки 21 июля. Сам Байден назвал Харрис своим преемником. По данным источника New York Post, близкого к семье действующего президента, Обама удивился этому и не поддержал Харрис, поскольку считает, что она не сможет победить Дональда Трампа (кандидата от республиканцев).
Одни источники NBC говорят, что экс-президент не хотел, чтобы его заявление о поддержке кандидата «омрачило успех» действующего президента Джо Байдена. Другие собеседники рассказывают, что Обама и Харрис хотят, чтобы одобрение экс-президента стало «важным моментом» в ее предвыборной кампании.
Помощники Обамы и Харрис также обсуждали возможность их совместного участия в предвыборной кампании, хотя дата пока не назначена, сообщили источники NBC, знакомые с ходом дискуссий.
«Президент Обама с нетерпением ждет возможности помочь демократам, продвигающимся по спискам избирателей, донести свою точку зрения до избирателей этой осенью. Наша стратегия будет основана на воздействии, особенно там, где и когда его голос может повлиять на ход выборов», — заявил старший советник Обамы Эрик Шульц.
Собеседники телеканала рассказали, что кандидатуру Харрис поддерживает и бывшая первая леди Мишель Обама.
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