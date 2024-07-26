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Выборы президента США ,  
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NYT объяснила, почему Обама не сразу поддержал Харрис

NYT: Обама общался с Харрис и вскоре поддержит ее как кандидата в президенты США
Сюжет
Выборы президента США
Обама был удивлен сообщениями, что он воздерживается от поддержки Харрис, которую знает 20 лет. Он не заявлял публично об одобрении ее кандидатуры, но в скором времени намерен это сделать
Барак Обама и Камала Харрис
Барак Обама и Камала Харрис (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Экс-президент США и один из лидеров Демократической партии Барак Обама в скором времени поддержит кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента США, пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Об этом также заявил собеседник телеканала CNN.

По данным газеты, бывший глава государства регулярно общался с Харрис с того момента, как она стала потенциальным кандидатом от демократов. Но он не выражал ей поддержку публично, чтобы не выдать участие в процессе и чтобы дать время действующему президенту Джо Байдену обдумать решение о выходе из президентской гонки.

Обама в общении с Харрис старался поделиться опытом, также он проверял бывших помощников, которые могут помочь ей в ходе предвыборной борьбы. По словам собеседников NYT, экс-президента удивили сообщения, что он воздерживается от поддержки Харрис, которую знает около 20 лет. Также Обама был впечатлен стартом кампании вице-президента.

Мнение Обамы о способности Байдена переизбраться остается неясным, пишет газета. Близкие к действующему президенту источники говорят о возмущении тем, какую роль бывшие помощники Обамы сыграли в этой ситуации.

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Вице-президент США Камала Харрис

Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля после провальных дебатов с Трампом и покушения на последнего. Еще одним фактором стали вопросы к состоянию здоровья Байдена. Незадолго до отказа переизбираться он заразился коронавирусом.

Глава государства призвал поддержать кандидатуру Харрис, она подтвердила, что будет баллотироваться в президенты. Для официального выдвижения ее должен поддержать съезд демократов в августе. По подсчетам CNN и Associated Press, ей вполне хватает поддержки делегатов от партии: за ее кандидатуру готовы дать значительно больше необходимых 1976 голосов. Ее публично поддержали многие члены партии, в том числе один из лидеров, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Трамп заявлял, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена. Республиканец вызвал вице-президента на дебаты, она заявила о готовности к ним.

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Барак Обама Камала Харрис Джо Байден выборы президента США
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Камала Харрис

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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