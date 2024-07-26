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Война санкций ,  
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FT сообщила об «удивительном росте» потребительских расходов в России

FT: несмотря на санкции, в России растут зарплаты и потребительские расходы
Сюжет
Война санкций
Российская экономика смогла адаптироваться к санкциям, а местный бизнес переживает настоящий бум на фоне господдержки и ухода западных конкурентов, пишет FT. Однако опрошенные эксперты не исключили замедления роста уже в этом году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

После начала спецоперации на Украине и введения жестких санкций многие россияне опасались экономического коллапса, однако его так и не случилось — напротив, российская экономика продемонстрировала устойчивость, а бизнесу удалось перестроиться и начать зарабатывать больше прежнего, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на статистические данные и опрошенных российских бизнесменов и экспертов.

Так, ресторатор из Санкт-Петербурга Антон (имя изменено) в беседе с FT заявил, что сразу после введения санкций процентные ставки взлетели, а у большинства местных жителей не было времени на еду вне дома. Однако, как отмечает газета, за последние два года ситуация изменилась: «Россияне купаются в дополнительных деньгах и с нетерпением ждут возможности с ними расстаться».

FT приводит данные Росстата, согласно которым реальная заработная плата выросла в России почти на 14%, а потребление товаров и услуг — примерно на 25%. В 2024 году, по данным российского Центра макроэкономического анализа и прогнозирования замедления, ожидается дальнейший рост реальной заработной платы на 3,5%, а также увеличение размера реальных располагаемых доходов на 3%.

Вместе с тем уровень безработицы, который в 2022 году составлял 7–8%, сейчас находится на рекордно низком за все постсоветское время уровне — 2,6%.

Как отмечает газета, рост зарплат в России, вероятнее всего, связан с «процветающей военной промышленностью», что подталкивает гражданские предприятия повышать их «в период острой нехватки рабочей силы». «В результате Россия неожиданно оказалась в центре бума потребительских расходов», — говорится в статье.

«Реальные зарплаты [в России] стремительно растут. У вас есть люди, которые до полномасштабного вторжения почти ничего не зарабатывали... у которых внезапно появились огромные суммы денег», — прокомментировал ситуацию эксперт по экономике России из Германского института международных отношений и безопасности (SWP) Янис Клюге.

Сегодня «взрывной рост» заработной платы ощущается во всех социально-экономических сферах, кардинально меняя жизнь многих рабочих, пишет FT. Так, если в 2021 году ткачи в России в среднем зарабатывали $250–350 в месяц, то теперь — порядка $1,4 тыс., рассказала политолог Екатерина Курбангалеева. Вместе с тем средняя зарплата дальнобойщиков, по ее словам, выросла на 38% в годовом исчислении.

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Фото:Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

В то же время западные санкции и российский контроль за движением капитала сдерживают отток средств состоятельных граждан, стимулируя развитие сектора роскоши и придавая Москве и Санкт-Петербургу, «издавна славящимся своей культурой», атмосферу современных процветающих городов, пишет газета.

«Все, кто относится к высшему среднему классу, просто наслаждаются по-настоящему хорошей жизнью», — отметил в разговоре с FT московский инвестор и предприниматель Сергей Ишков. Он в том числе указал на множество новых ресторанов и бурно развивающийся российский рынок электронной коммерции. Один российский олигарх рассказал газете, что почти все его знакомые, покинувшие Россию после февраля 2022 года и вернувшиеся или приезжающие в страну, говорят, что Москва — «лучший город в мире».

Как отмечает FT, в настоящее время (по данным Росстата) свыше 13% россиян оценивают свое финансовое положение как «хорошее», что считается самым высоким показателем с начала учета в 1999 году. Оценки «плохое» или «очень плохое» также находятся на рекордно низком уровне, около 14 и 1% соответственно.

Опрошенные газетой экономисты указали, что этот бум во многом был обусловлен государственными расходами, прямыми инвестициями в оборонную промышленность и поддержкой других секторов, таких как сельское хозяйство, инфраструктура и рынок недвижимости. В то же время некоторые опрошенные прогнозируют замедление роста экономики уже этой осенью.

«Если взглянуть только на цифры, макроэкономическая политика России совершенно [не сбалансирована]», — заявил директор Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Иикка Корхонен. По его мнению, россиянам так и не удалось обуздать растущую инфляцию и это «стало проблемой для правительства и Центрального банка».

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Вместе с тем «новообретенное богатство» российских потребителей меняет внутреннюю экономику и само общество, отмечает газета. Так, по словам, Курбангалеевой, демографические группы, которые испытали самые большие изменения в доходах, — те, кто служит в армии, а также синие воротнички (работники отраслей социальной инфраструктуры) и серые воротнички (квалифицированные рабочие; работники физического труда). Как указала политолог, теперь даже курьер может зарабатывать 200 тыс. руб. в месяц — столько же, сколько члены Российской академии наук (РАН).

«В верхнем сегменте все понятно: у людей много денег, тратить их некуда, поэтому они тратят их на впечатления, — заявил петербургский ресторатор Антон. — Если раньше они снимали деньги, открывали какие-то счета, покупали квартиры в Черногории, то сейчас все эти деньги в стране».

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«Со временем Россия может оказаться в иранском сценарии, когда деньги застрянут в стране, что приведет к непомерным ценам на недвижимость, завышенным рыночным котировкам акций и низкому качеству жизни», — не исключил российский олигарх.

Власти России называют западные санкции незаконными и считают, что ограничительные меры в первую очередь вредят тем, кто их вводит. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что санкции хоть в каких-то областях и тормозят Россию, однако в целом стимулируют развитие страны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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