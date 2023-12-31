На что россияне увеличили долю трат, а на что — уменьшили. Инфографика

Доля трат на продукты в структуре расходов россиян уменьшилась с 35 до 31%, а вот на одежду (с 11 до 15%) и жилье (с 10 до 11%) выросла, следует из данных исследования аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах». Россияне также снизили долю трат на рестораны и образование, повысили — на транспорт и досуг.