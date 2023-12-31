 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

На что россияне увеличили долю трат, а на что — уменьшили. Инфографика

Россияне снизили траты на продукты питания в структуре своих расходов

Доля трат на продукты в структуре расходов россиян уменьшилась с 35 до 31%, а вот на одежду (с 11 до 15%) и жилье (с 10 до 11%) выросла, следует из данных исследования аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах». Россияне также снизили долю трат на рестораны и образование, повысили — на транспорт и досуг.

Россияне рассказали о своих тратах в 2023 году
Экономика
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова, Светлана Прохорова
россияне затраты продукты обувь одежда

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Россияне рассказали о своих тратах в 2023 году
Экономика
Траты на подготовку к школе сохранились на уровне прошлого года
Финансы
Минсельхоз назвал традиционным рост цен на продукты перед Новым годом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X Политика, 14:14
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом Политика, 13:50
Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт Спорт, 13:40
Курский губернатор сообщил о повреждении газопровода при обстреле села Политика, 13:37
Воронежская область отказалась от празднований из-за обстрела Белгорода Политика, 13:28
При обстреле Белгорода погиб военный следователь Общество, 13:12
Панарина и Шестеркина включили в тройку лучших игроков дня в НХЛ Спорт, 13:01
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
На что россияне увеличили долю трат, а на что — уменьшили. Инфографика Общество, 13:00
В Севастополе объявили воздушную тревогу Общество, 12:55
Лукашенко перевел на усиленный режим работы все подразделения МВД Политика, 12:43
Судьи лишили Овечкина одной из двух шайб в матче с «Нэшвиллом»: видео Спорт, 12:22
В Оренбурге задержали восемь рейсов из-за пожара на территории аэропорта Общество, 12:21
Курские власти призвали жителей оставаться дома в праздники Политика, 12:09
Минобороны назвало цели ударов в Харькове в ответ на обстрел Белгорода Политика, 12:01