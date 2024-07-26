Венгрия заявила о риске дефицита нефти к сентябрю из-за Украины

Венгрия и Словакия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа в связи с остановкой транзита через Украину. Будапешт считает это шантажом из-за позиции двух столиц. В Венгрии прогнозируют дефицит топлива к осени, если проблема не решится

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Украина шантажирует Венгрию и Словакию путем остановки транзита российской нефти, заявил глава офиса венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, передает Telex.

По его словам, если ситуация не изменится, в стране может возникнуть дефицит топлива. Решение проблемы нужно найти к сентябрю, пока запасы есть, отметил Гуйяш.

Как считает чиновник, причина топливного шантажа Украиной Венгрии и Словакии в том, что обе выступают за мирные переговоры Москвы и Киева.

Гуйяш отметил, что Украина ставит Венгрию в безвыходную ситуацию. Он напомнил, что Киев импортирует бóльшую часть электроэнергии из соседней страны, где также много украинских беженцев. Тем не менее Будапешт не собирается использовать эти обстоятельства для шантажа.

Венгрия и Словакия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа, транзит которой идет через территорию Украины по одной из двух веток нефтепровода «Дружба», около десяти дней назад. Это произошло после того, как в июне Киев расширил санкции против российской компании, запретив транзит нефти, при этом в отношении других такой меры нет.

Украинский «Нафтогаз» сообщал, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку поставок нефти от ЛУКОЙЛа.

Братислава и Будапешт обратились в Еврокомиссию, а также пригрозили начать судебное разбирательство из-за ограничений на нефтетранзит. По данным источников Financial Times, в ЕС обе страны не нашли поддержки своей позиции.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что Будапешт не одобрит выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти в Венгрию и Словакию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия вмешиваться в эту ситуацию, отметил, что у Москвы вряд ли есть возможность вступить в контакт с Киевом, решение там принималось на политическом уровне.