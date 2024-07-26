Венгрия заявила о риске дефицита нефти к сентябрю из-за Украины
Украина шантажирует Венгрию и Словакию путем остановки транзита российской нефти, заявил глава офиса венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, передает Telex.
По его словам, если ситуация не изменится, в стране может возникнуть дефицит топлива. Решение проблемы нужно найти к сентябрю, пока запасы есть, отметил Гуйяш.
Как считает чиновник, причина топливного шантажа Украиной Венгрии и Словакии в том, что обе выступают за мирные переговоры Москвы и Киева.
Гуйяш отметил, что Украина ставит Венгрию в безвыходную ситуацию. Он напомнил, что Киев импортирует бóльшую часть электроэнергии из соседней страны, где также много украинских беженцев. Тем не менее Будапешт не собирается использовать эти обстоятельства для шантажа.
Венгрия и Словакия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа, транзит которой идет через территорию Украины по одной из двух веток нефтепровода «Дружба», около десяти дней назад. Это произошло после того, как в июне Киев расширил санкции против российской компании, запретив транзит нефти, при этом в отношении других такой меры нет.
Украинский «Нафтогаз» сообщал, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку поставок нефти от ЛУКОЙЛа.
Братислава и Будапешт обратились в Еврокомиссию, а также пригрозили начать судебное разбирательство из-за ограничений на нефтетранзит. По данным источников Financial Times, в ЕС обе страны не нашли поддержки своей позиции.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что Будапешт не одобрит выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти в Венгрию и Словакию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия вмешиваться в эту ситуацию, отметил, что у Москвы вряд ли есть возможность вступить в контакт с Киевом, решение там принималось на политическом уровне.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео
Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной