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Военная операция на Украине ,  
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Обвиняемый в подрыве машины в Москве заявил ФСБ о сотрудничестве с СБУ

ФСБ: фигурант дела о подрыве машины в Москве признал работу на СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине
На допросе Евгений Серебряков заявил, что общался с «Ильей из СБУ», под руководством которого собрал взрывное устройство и заложил под автомобиль в Москве. Киев отрицал причастность к взрыву

Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве автомобиля на севере Москвы, заявил на допросе, что в феврале 2023 года начал сотрудничать со спецслужбами Украины. Видео опубликовала ФСБ.

По словам Серебрякова, в мессенджерах он общался с человеком по имени Илья, которого назвал сотрудником СБУ, и один раз встретился с ним в Стамбуле. «После этого я забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства. <...> Илья предложил ликвидировать офицера», — сообщил он. Под контролем Ильи Серебряков собрал взрывное устройство и заложил под автомобиль. Со слов мужчины, его собеседник обещал ему украинское гражданство и вознаграждение в размере от $10 тыс. до $20 тыс.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался 24 июля во дворе дома на Синявинской улице. При взрыве пострадали мужчина и женщина; «Коммерсантъ» и «МК» передавали со ссылкой на источники, что один из раненых — офицер Минобороны, «Интерфакс» — руководитель одного из подразделений Генштаба.

Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве доставили из Турции в Россию
Общество
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

В тот же день подозреваемого задержали в Турции. Замоскворецкий суд заочно арестовал мужчину, уголовные дела заведены по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). В ночь на 26 июля Серебрякова доставили в Россию. В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли причастность Киева к произошедшему.

Серебряков родом из Урюпинска, он жил на съемной квартире в Пресненском районе Москвы. Соседи описали его как тихого и интеллигентного человека. По словам его брата, Серебряков перебрался в столицу 12 лет назад и поступил в вуз. Мужчина работал в банке, а также служил алтарником греко-католического прихода в храме на Малой Грузинской улице.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
взрыв автомобиля ФСБ Москва допрос СБУ
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