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В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины в Москве

В Турции задержали подозреваемого в подрыве авто в Москве и назвали его имя
Подозреваемый в подрыве машины в Москве — Евгений Серебряков, его задержали в Бодруме, сообщил глава МВД Турции. Сведения об этом человеке Анкара получила от Москвы. В результате взрыва пострадали два человека
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / ТАСС
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / ТАСС

Подозреваемый в подрыве автомобиля 24 июля в Москве, который затем улетел в Турцию, был задержан турецкой полицией в Бодруме, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Его слова передает телеканал NTV Haber.

«Сегодня в 10:30 мск сотрудники российского подразделения Интерпола позвонили турецким коллегам и сообщили, что гражданин России Евгений Серебряков совершил теракт — заминировал автомобиль в Москве, в результате взрыва двое ранены, и этот человек прибыл в нашу страну самолетом Москва — Бодрум», — сказал он.

По словам главы турецкого МВД, подозреваемый находился в аэропорту Бодрума в 9:40 мск, его задержала местная полиция на основании полученных от российской стороны данных.

В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины в Москве
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РБК направил запрос в посольство России в Турции.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщал о бегстве подозреваемого в подрыве автомобиля в Турцию.

Взрыв внедорожника Toyota произошел рано утром на парковке жилого дома на севере Москвы, пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета» и установил личность причастного к преступлению, однако не раскрывал его имени.

В ФСБ заявили о бегстве подозреваемого в подрыве машины в Москве в Турцию
Общество
Фото:СК РФ
Владельцем автомобиля называли заместителя начальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова, однако он в беседе с RT опроверг информацию о том, что именно он пострадал в результате подрыва. Источники «Коммерсанта» и «МК» называли пострадавшим офицера Минобороны, собеседник «Интерфакса» — руководителя одного из подразделений Генштаба.

В Киеве отрицают причастность к произошедшему. В Кремле не стали комментировать инцидент до результатов расследования.

Следователи возбудили дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК), его передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

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Виктория Хабарова
Россия Москва Турция взрыв МВД
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