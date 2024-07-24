В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины в Москве
Подозреваемый в подрыве автомобиля 24 июля в Москве, который затем улетел в Турцию, был задержан турецкой полицией в Бодруме, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Его слова передает телеканал NTV Haber.
«Сегодня в 10:30 мск сотрудники российского подразделения Интерпола позвонили турецким коллегам и сообщили, что гражданин России Евгений Серебряков совершил теракт — заминировал автомобиль в Москве, в результате взрыва двое ранены, и этот человек прибыл в нашу страну самолетом Москва — Бодрум», — сказал он.
По словам главы турецкого МВД, подозреваемый находился в аэропорту Бодрума в 9:40 мск, его задержала местная полиция на основании полученных от российской стороны данных.
РБК направил запрос в посольство России в Турции.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщал о бегстве подозреваемого в подрыве автомобиля в Турцию.
Взрыв внедорожника Toyota произошел рано утром на парковке жилого дома на севере Москвы, пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета» и установил личность причастного к преступлению, однако не раскрывал его имени.
называли пострадавшим офицера Минобороны, собеседник «Интерфакса» — руководителя одного из подразделений Генштаба.
В Киеве отрицают причастность к произошедшему. В Кремле не стали комментировать инцидент до результатов расследования.
Следователи возбудили дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК), его передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.
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