Обвиняемого в подрыве авто в Москве Серебрякова доставили из Турции в Россию

Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве доставили из Турции в Россию

Евгений Серебряков был задержан в Бодруме 24 июля — в тот же день, когда был взорван Toyota Land Cruiser Prado. ФСБ сообщала, что подозреваемый уехал в Турцию. Серебрякова передали СК

Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, доставлен из Турции в Москву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня Серебряков доставлен в Россию и передан следователям Следственного комитета Российской Федерации для производства следственных действий по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105, а также частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — написала она в телеграм-канале.

Его задержали 24 июля в Бодруме. Серебряков 1995 года рождения, он уроженец Волгоградской области.

Утром 24 июля был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на улице Синявинской. При взрыве пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина.«Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники писали, что пострадавший — офицер Минобороны. В ФСБ заявили, что подозреваемый уехал в Турцию.

В тот же день турецкое МВД сообщило о его задержании. В России Серебряков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.