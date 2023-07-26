Руководство французской компании арестовали за передачу технологий России

Девятерых руководителей французского производителя полупроводников Ommic задержали по обвинению в продаже технологий России и Китаю, узнала Le Parisien. По данным газеты, им может грозить до 15 лет тюрьмы

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Во Франции задержали руководителей технологической компании Ommic по обвинению в незаконной передаче технологий России и Китаю, сообщает Le Parisien со ссылкой на материалы дела.

По данным газеты, французская разведка давно отслеживала связи компании с Китаем, однако только спустя год после начала конфликта на Украине, в марте 2023 года, было принято решение о задержании и допросе девяти представителей руководства компании. Расследование было поручено Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT), которая среди прочего занимается вопросами распространения оружия массового поражения.

Как отмечает Le Parisien, 24 марта четырем фигурантам дела — двум французам и двум гражданам Китая — были предъявлены обвинения. Среди них 74-летний бывший генеральный директор компании Марк Р. Ему и одному гражданину КНР вменяется «передача иностранной державе технологий, документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам» Франции. За подобное преступление, подпадающее под определение «шпионажа» и «предательства», может последовать лишение свободы на срок до 15 лет, уточняет газета.

Французская Ommic — производитель MMIC компонентов СВЧ диапазона на основе GaAs, GaN и InP. Компания, чьи производственные мощности находятся в пригороде Парижа, в том числе разрабатывает комплектующие для радиотехнических систем военного и космического назначения. Ommic принадлежит одному из лидеров европейской полупроводниковой отрасли — компании Macom. Ассортимент Macom включает в себя усилители мощности, применяемые в радарах и системах спутниковой связи, Т/Р чипы, малошумные усилители мощности (LNA) для использования в космосе, широкополосные усилители, микросхемы и др.

После начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел против Москвы санкции, в том числе запретив экспорт в страну товаров двойного назначения — микроэлектроники и полупроводников.

Китай после начала конфликта на Украине не стал вводить санкции против России, напротив, нарастив товарооборот до рекордных значений. Помимо этого, власти КНР множество раз выступали с мирными инициативами. Так, в годовщину начала военных действий Пекин изложил свой мирный план из 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий, возобновление переговоров и отказ от санкций.

На этом фоне США стали усиливать санкционное давление и на Пекин. В октябре 2022 года Минторг США ввел новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей.

Российские и китайские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. В Кремле заявляли, что санкционное давление не повлияет на цели российской спецоперации на Украине.