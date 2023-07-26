Руководство французской компании арестовали за передачу технологий России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Бывший агент ЦРУ заявил об обнаружении Пентагоном останков пришельцев Технологии и медиа, 00:36
Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций Финансы, 00:27
CNN узнал о состоянии раненного на Украине американского экс-морпеха Рида Политика, 00:04
Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке Финансы, 00:00
Власти раскрыли средний размер пенсии в новых регионах России Экономика, 00:00
Как Apple заманила Месси в Майами Спорт, 00:00
Суд отказал сыну Байдена в сделке со следствием Политика, 26 июл, 23:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Руководство французской компании арестовали за передачу технологий России Политика, 26 июл, 23:38
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 26 июл, 23:28
Lamoda внедрила платформу «билайн adtech» для привлечения покупателей Новая экономика, 26 июл, 22:48
«Домклик»: «Мы планируем новый рекорд по ипотеке» РБК Недвижимость, 26 июл, 22:46
От легализации онлайн-торговли алкоголем ждут прозрачности РБК+, 26 июл, 22:43
Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в «цифру» Национальные проекты, 26 июл, 22:37
Ставка в США на пике с 2001 г. Хватит ли этого для победы над инфляцией? Инвестиции, 26 июл, 22:36
Война санкций ,  
0 

Руководство французской компании арестовали за передачу технологий России

Le Parisien: руководство французской Ommic обвинили в продаже технологий в Россию и Китай
Сюжет
Война санкций
Девятерых руководителей французского производителя полупроводников Ommic задержали по обвинению в продаже технологий России и Китаю, узнала Le Parisien. По данным газеты, им может грозить до 15 лет тюрьмы
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Во Франции задержали руководителей технологической компании Ommic по обвинению в незаконной передаче технологий России и Китаю, сообщает Le Parisien со ссылкой на материалы дела.

По данным газеты, французская разведка давно отслеживала связи компании с Китаем, однако только спустя год после начала конфликта на Украине, в марте 2023 года, было принято решение о задержании и допросе девяти представителей руководства компании. Расследование было поручено Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT), которая среди прочего занимается вопросами распространения оружия массового поражения.

Как отмечает Le Parisien, 24 марта четырем фигурантам дела — двум французам и двум гражданам Китая — были предъявлены обвинения. Среди них 74-летний бывший генеральный директор компании Марк Р. Ему и одному гражданину КНР вменяется «передача иностранной державе технологий, документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам» Франции. За подобное преступление, подпадающее под определение «шпионажа» и «предательства», может последовать лишение свободы на срок до 15 лет, уточняет газета.

Французская Ommic — производитель MMIC компонентов СВЧ диапазона на основе GaAs, GaN и InP. Компания, чьи производственные мощности находятся в пригороде Парижа, в том числе разрабатывает комплектующие для радиотехнических систем военного и космического назначения.

Ommic принадлежит одному из лидеров европейской полупроводниковой отрасли — компании Macom. Ассортимент Macom включает в себя усилители мощности, применяемые в радарах и системах спутниковой связи, Т/Р чипы, малошумные усилители мощности (LNA) для использования в космосе, широкополосные усилители, микросхемы и др.

После начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел против Москвы санкции, в том числе запретив экспорт в страну товаров двойного назначения — микроэлектроники и полупроводников.

Китай после начала конфликта на Украине не стал вводить санкции против России, напротив, нарастив товарооборот до рекордных значений. Помимо этого, власти КНР множество раз выступали с мирными инициативами. Так, в годовщину начала военных действий Пекин изложил свой мирный план из 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий, возобновление переговоров и отказ от санкций.

Читайте на РБК Pro
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Когда и почему ждать роста цен на золото
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях

На этом фоне США стали усиливать санкционное давление и на Пекин. В октябре 2022 года Минторг США ввел новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей.

Российские и китайские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. В Кремле заявляли, что санкционное давление не повлияет на цели российской спецоперации на Украине.

Руководство французской компании арестовали за передачу технологий России
Руководство французской компании арестовали за передачу технологий России

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Россия Китай Франция чипы микросхемы санкции технологии
Материалы по теме
Bloomberg сообщил об историческом кризисе на рынке микрочипов
Экономика
Китай ограничил экспорт необходимых для производства чипов металлов
Экономика
Reuters узнал о планах США ограничить поставки полупроводников в Китай
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter