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Путин назвал уроки для России из-за закрытия «супермаркета технологий»

Владимир Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем, но без изоляции
Россия раньше использовала технологии из «чужого магазина», но когда на него повесили табличку «закрыто», пришлось извлекать уроки. Стране нужно форсировать работу по внедрению передовых технологий, подчеркнул Путин
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия извлекла уроки из закрытия для себя «супермаркета» готовых технологий из других стран, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий, трансляцию вел ТАСС.

«Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто». Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы», — сказал он.

По словам Путина, чтобы исправить эту ситуацию, немало сделано и государством, и частными компаниями. Эту работу следует продолжать, решать системные задачи и планировать такие процессы «вдолгую».

Нужно «выстроить целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок, это касается всех технологий и сфер жизни», указал глава государства. По его мнению, такую работу надо форсировать и одним из направлений должна стать в экономика данных. По ее формированию Путин предложил запустить новый национальный проект.

Глава государства подчеркнул, что оппоненты страны ожидали, что Россия сдастся, однако она «будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время», сказал он.

Россия лишилась доступа к технологиям других стран после введения против нее западных санкций, первые из которых были объявлены в 2014 году, а в прошлом и нынешнем стали расширяться. США, например, в конце февраля прошлого года ввели меры экспортного контроля в отношении товаров для оборонной, аэрокосмической и морской отраслей — полупроводников, компьютеров, лазеров, датчиков и т.д. ЕС наложил ограничения на экспорт товаров двойного назначения, например на двигатели и запчасти к ним и другое.

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Путин после введения Западом санкций не раз говорил о необходимости для России обрести «технологический суверенитет». В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент назвал его достижение одним из ключевых принципов новой экономической политики страны и подчеркнул, что нужно избавляться от зависимости от западных технологий и создавать собственные конкурентные. На ПМЭФ в этом году он пояснил, что технологический суверенитет не подразумевает самостоятельный выпуск продукции и предоставление услуг всех категорий. Речь идет только о наиболее важных направлениях.

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