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Мельник допустил посредническую роль Пекина в урегулировании конфликта

Замглавы МИД Украины назвал «не нереалистичной» посредническую роль Пекина в конфликте

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник считает, что Китай может выступать посредником в урегулировании конфликта. Такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Funke.

«Это не нереалистично», — сказал Мельник (цитата по Tagesschau).

Замглавы МИД отметил, что Китай преследует свои интересы, но экс-посол полагает, что «справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка».

Говоря о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина он отметил: «Это большой шаг вперед в укреплении наших связей с Китаем и прекращении российской агрессии».

В то же время китайская позиция отличается от украинской: для Киева «вывод всех российских войск с оккупированных территорий является непременным условием», подчеркнул экс-посол. «Ведь дьявол кроется в мелочах», — заключил Мельник.

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