Минюст заявил о планах создать «щит» от судебных решений по санкциям

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
В Тульской области медведь напал на женщину и ребенка на зооферме Общество, 17:04
В Белгороде отменили налог на уничтоженное обстрелами имущество Политика, 17:00
Банк «Зенит» потребовал признать швейцарский Credit Suisse банкротом Финансы, 16:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 16:57
Власти Антигуа и Барбуды подали иск из-за «яхты миллиардера Гурьева» Финансы, 16:47
В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвалась граната Общество, 16:46
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 16:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На Кубани девочка погибла из-за удара током при выходе из бассейна Общество, 16:33
Чернышенко назвал МОК процветающей монополией избранных наций Спорт, 16:33
Binance отозвала заявку на лицензию для работы в Германии Крипто, 16:30
В Люберцах юноша захлебнулся в бассейне на тренировке задержки дыхания Общество, 16:24
«Ходячие мертвецы: Мертвый город»: обзор нового сериала про старых зомби Life, 16:23
Врач сборной России подал в суд на Зеппельта за фильм о деле Валиевой Спорт, 16:20
Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит Национальные проекты, 16:18
Война санкций ,  
0 

Минюст заявил о планах создать «щит» от судебных решений по санкциям

Минюст заявил о планах создать договор для защиты от судебных решений по санкциям
Сюжет
Война санкций
Москва может инициировать международный документ, который бы запрещал исполнение зарубежных судебных решений, связанных с санкциями. Это будет своеобразный «многосторонний щит», сказал глава Минюста Чуйченко
Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Минюст России допустил создание международного договора, который бы позволял не исполнять решения судов, вынесенные в связи с введенными против России ограничениями, заявил глава ведомства Константин Чуйченко. Он тоже находится под санкциями.

«Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута, который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока. Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как правило, судебные решения сопровождают исполнение санкций в отношении конкретных лиц — например, в вопросе о заблокированных активах. Например, в июне прошлого года Верховный суд Фиджи (островное государство в Тихом океане, к востоку от Австралии) постановил, что задержанная властями страны суперъяхта Amadea, связанная с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым (находится под санкциями), может быть вывезена США. Вашингтон добивался конфискации судна, в итоге в конце месяца Amadea прибыла в Калифорнию.

Адвокат владеющей яхтой компании Millemarin Investment Limited Файзал Ханифф утверждал, что судно не имеет отношения к Керимову, а принадлежит другому российскому предпринимателю — владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову, на которого не наложены ограничения.

Некоторые бизнесмены пытаются оспорить в судах решения о действиях Запада относительно своих яхт. Как писал Bloomberg, дочь основателя «ФосАгро» Андрея Гурьева (тоже под санкциями) Юлия решила оспорить в суде продажу суперъяхты Alfa Nero властями Антигуа и Барбуды (государство в Карибском море). Судно, владельцем которого Минфин США называл Гурьева, было продано на аукционе в середине июня. Его купил экс-глава Google Эрик Шмидт. Гурьев отрицал, что судно принадлежит ему.

Президент Владимир Путин в прошлом сентябре говорил, что предупреждал российских бизнесменов о будущих судебных разбирательствах из-за ареста «счетов, лодок и так далее».

Читайте на РБК Pro
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Акции Carvana подорожали на 1000%. Никто не знает почему
Гайд для релокантов: как устроено налогообложение в Израиле
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минюст Константин Чуйченко санкции
Материалы по теме
Бежавший в Россию экс-прокурор Украины выиграл суд об отмене санкций ЕС
Политика
Пашинян заявил о соблюдении правил в условиях санкций против России
Политика
Тиньков поблагодарил демократию после снятия с него британских санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter