Минюст заявил о планах создать «щит» от судебных решений по санкциям

Минюст заявил о планах создать договор для защиты от судебных решений по санкциям

Москва может инициировать международный документ, который бы запрещал исполнение зарубежных судебных решений, связанных с санкциями. Это будет своеобразный «многосторонний щит», сказал глава Минюста Чуйченко

Константин Чуйченко (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Минюст России допустил создание международного договора, который бы позволял не исполнять решения судов, вынесенные в связи с введенными против России ограничениями, заявил глава ведомства Константин Чуйченко. Он тоже находится под санкциями.

«Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута, который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока. Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как правило, судебные решения сопровождают исполнение санкций в отношении конкретных лиц — например, в вопросе о заблокированных активах. Например, в июне прошлого года Верховный суд Фиджи (островное государство в Тихом океане, к востоку от Австралии) постановил, что задержанная властями страны суперъяхта Amadea, связанная с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым (находится под санкциями), может быть вывезена США. Вашингтон добивался конфискации судна, в итоге в конце месяца Amadea прибыла в Калифорнию.

Адвокат владеющей яхтой компании Millemarin Investment Limited Файзал Ханифф утверждал, что судно не имеет отношения к Керимову, а принадлежит другому российскому предпринимателю — владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову, на которого не наложены ограничения.

Некоторые бизнесмены пытаются оспорить в судах решения о действиях Запада относительно своих яхт. Как писал Bloomberg, дочь основателя «ФосАгро» Андрея Гурьева (тоже под санкциями) Юлия решила оспорить в суде продажу суперъяхты Alfa Nero властями Антигуа и Барбуды (государство в Карибском море). Судно, владельцем которого Минфин США называл Гурьева, было продано на аукционе в середине июня. Его купил экс-глава Google Эрик Шмидт. Гурьев отрицал, что судно принадлежит ему.

Президент Владимир Путин в прошлом сентябре говорил, что предупреждал российских бизнесменов о будущих судебных разбирательствах из-за ареста «счетов, лодок и так далее».