Путин объяснил предупреждение бизнесменам «не держать лодки за бугром»

Video

Президент России Владимир Путин напомнил, что предупреждал бизнесменов о возможности ареста и конфискации активов на Западе. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума. РБК ведет прямую трансляцию форума.

«Я предупреждал — я им в свое время говорил — вы там набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом», — сказал президент России.

По его словам, «лучше бы лодки здесь держали, а деньги бы вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры». В этом случае бизнесмены «ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине, и прибыли бы получали от вложенных денег».

На реплику ведущего заседания: «ну кто же мог подумать что пойдут на такое», Путин ответил: «А я говорил об этом, и предупреждал. Не потому что я умнее, а потому что информации больше. Многие кстати, в том числе сидящие в этом зале, понимая это, ничего там особенно не держали за бугром, а все здесь, в дом, и оказались правы».

В целом, по словам президента, «предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует высшую ответственность перед страной, перед Родиной, перед гражданами.России. Я хочу это отметить и их за это поблагодарить».

Читайте на РБК Pro Pro Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Статьи Pro x The Economist Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Статьи Pro Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения Саммари Pro Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Инструкции Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования Pro Основатель Trader Joe's: «За 30 лет я не уволил ни одного сотрудника» Основатель Trader Joe's: «За 30 лет я не уволил ни одного сотрудника» Статьи Pro Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Инструкции Pro Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Инструкции

Материал дополняется

