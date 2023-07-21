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Лондонский суд назвал законным арест яхты россиянина за $50 млн

Лондонский суд назвал законным арест яхты россиянина Сергея Науменко Phi за $50 млн
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Война санкций
Яхту Phi задержали в марте 2022 года. Науменко, подавший иск к Минтрансу, отрицал свою связь с Путиным и отмечал, что не находится под санкциями, поэтому арест судна необоснован. FT называла владельцем яхты другого бизнесмена
Яхта Phi
Яхта Phi (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

Суд в Лондоне признал законным решение об аресте яхты Phi, которое обжаловал девелопер Сергей Науменко, сообщает Bloomberg.

Бизнесмен, который не находится под санкциями, подал иск против британского Минтранса в мае с требованием снять арест с яхты и возместить ущерб. Науменко отмечал, что не занимался политической деятельностью и не имел связей с президентом Владимиром Путиным. По мнению Науменко, Лондон арестовал яхту, чтобы «казаться крутым».

Суд постановил, что власти страны имеют право «на широкую свободу действий» при принятии решений, способствующих достижению «целей внешней политики правительства».

Науменко через адвоката сообщил, что собирается обжаловать вердикт.

Стоимость 58-метровой яхты Phi оценивается в £38 млн ($49 млн по курсу ЦБ России на момент публикации).

Яхту задержали в порту в районе Канэри-Уорф в Лондоне в марте 2022 года. Тогдашний глава британского Минтранса Грант Шаппс заявил, что это сделали в рамках мер «против тех, кто хочет извлечь выгоду из связей с режимом Путина». Владельца судна министр описал как «олигарха» и друга российского президента.

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Financial Times назвала владельцем яхты не Науменко, а основателя оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» (юрлицо ООО «Екатеринбург-2000») Виталия Кочеткова. По данным газеты, он владел ею через компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в Сент-Китс и Невисе, которая контролировала компанию Hexagon Yachting Limited (Мальта). В эту европейскую страну судно должно было отправиться в марте 2022-го, но эти планы нарушил арест яхты.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
яхта Великобритания санкции
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