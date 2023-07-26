Собянин назвал число москвичей в зоне военной операции на Украине

Собянин посетил пункт отбора на военную службу и сообщил, что на службу по контракту записались 10 тыс. человек. Еще 20 тыс. были призваны по мобилизации и воюют в зоне военной операции

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В зоне военной операции находятся 20 тыс. мобилизованных москвичей, еще 10 тыс. заключили контракты с Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого пункта отбора на военную службу.

«Хотел поблагодарить тебя и ребят за то, что идете на службу по контракту. Уже 10 тыс. москвичей записались, в СВО еще воюют около 20 тыс. мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу», — сказал мэр, разговаривая с лейтенантом по имени Иван.

Собянин поздравил военного с присвоением звания лейтенанта, а также подарил ему свой наградной пистолет Ярыгина.

Москва выполнила задание по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года к 17 октября. В тот день закрылись пункты сбора мобилизованных, разосланные повестки прекратили свое действие. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из запаса по всей России.

После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев. С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим. В начале июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января по контракту в армию записались более 185 тыс. человек, из них 109 тыс. — пребывающие в запасе.