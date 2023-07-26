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Бежавший в Россию экс-прокурор Украины выиграл суд об отмене санкций ЕС

Бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка выиграл суд об отмене санкций Евросоюза
Сюжет
Война санкций
Суд ЕС отменил решение о санкционных ограничениях против Виктора Пшонки и его сына Артема, так как в его основу легли «недостаточно твердые факты». Экс-чиновник попал в черный список в 2014 году, на родине он объявлен в розыск
Виктор Пшонка
Виктор Пшонка (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка (занимал пост с ноября 2010 года по февраль 2014 года), который бежал из страны после смены власти, выиграл суд об исключении его из санкционного списка Евросоюза, сообщает Bloomberg.

Суд в ЕС объявил, что отменил решение о санкционных ограничениях против Пшонки и его сына Артема, поскольку оно основывалось «на недостаточно твердых фактах». Они впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию на Украине за растрату государственных средств и их незаконный вывод за пределы страны.

Осенью 2022 года Совет ЕС не стал продлевать ограничения против Пшонки, заявив, что срок их действия истек.

Пшонка был генеральным прокурором Украины при Викторе Януковиче, который занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. После протестов ноября 2013 года — февраля 2014 года (власти Украины называют эти события революцией достоинства, а России — государственным переворотом) они бежали в Россию. На Украине они находятся в розыске.

На родине против бывшего прокурора заведено несколько уголовных дел, в том числе о присвоениях, злоупотреблении властью или влиянием. Его сына, который был членом «Партии регионов» Януковича (суд запретил ее деятельность в феврале 2023 года), подозревают в хищениях. Пшонка считает обвинения сфабрикованными.

После того как Пшонка покинул Украину, в его особняк в селе Гореничи Киево-Святошинского района зашли активисты Евромайдана. В доме нашли предметы роскоши, древние иконы, произведения искусства, а также портреты чиновника в образах Наполеона и Цезаря. Часть ценностей передали в Национальный художественный музей Украины.

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