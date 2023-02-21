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На Украине запретили бывшую партию Януковича

СБУ: суд на Украине запретил Партию регионов
Все имущество Партии регионов перейдет в государственную собственность, постановил украинский суд
Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Суд на Украине запретил деятельность Партии регионов, лидером которой до марта 2014 года был экс-президент страны Виктор Янукович, сообщила Служба безопасности Украины.

Решение принято после рассмотрения иска Минюста республики, подготовленного по материалам СБУ и Государственного бюро расследований, говорится в сообщении.

Согласно решению суда, имущество партии будет передано в государственную собственность. Оценку активов сейчас проводят эксперты, заявили в СБУ.

В ведомстве партию называют пророссийской. Ее представители, утверждают в СБУ, еще до начала военной операции выражали поддержку России.

Партия регионов (изначальное название — Партия регионального возрождения Украины) была основана в 1997 году и сначала поддерживала тогдашнего президента Украины Леонида Кучму. В 2003 году партию возглавил Виктор Янукович. Он приостановил свое членство в ней и стал почетным председателем, когда был избран президентом (по украинским законам глава государства должен быть беспартийным). Януковича исключили из Партии регионов в конце марта 2014 года, после смены власти на Украине и его отъезда из страны.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Партия регионов запрет СБУ суд
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