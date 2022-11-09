МИД объявил о высылке молдавского дипломата

Решение стало ответом на высылку российского дипломата. Свой шаг Кишинев объяснил российскими ударами по Украине: в Молдавии в конце октября сообщили, что одна из сбитых украинскими ПВО ракет упала в приграничном молдавском селе

Посольство Молдавии в Москве (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии. О своем решении министерство уведомило посла Лилиана Дария.

«Данная мера является ответом на принятое 1 ноября с.г. молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии», — говорится в заявлении МИДа.

Молдавский МИД объяснил высылку российского дипломата ударами России по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Одна из сбитых украинской системой ПВО ракет упала на территории Молдавии, сообщили 31 октября в МВД республики. Фрагменты нашли на севере села Наславча на границе с Украиной. В нескольких домах выбило оконные стекла. Никто не пострадал.

В Кишиневе заявили, что «ракетные удары по соседней стране увеличивают риски для безопасности». «Было подчеркнуто, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также увеличивают риски энергетической безопасности страны», — сказали в молдавском внешнеполитическом ведомстве.