МИД объявил о высылке молдавского дипломата

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 16:26
Суд отменил штраф петербуржцу за неявку в военкомат по повестке Общество, 20:19
Путин запретил 191 энергокомпании проводить сделки с иностранными долями Политика, 20:15
Власти объяснили введение индекса для поручений совета по обеспечению СВО Политика, 20:12
Кадыров назвал верным решение об отводе войск из Херсона Политика, 20:07
«РИА Новости» узнало подробности смертельного ДТП со Стремоусовым Политика, 20:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:51
95% ключевых коллекций NFT падают в цене. Как найти 5% растущих РБК Стиль и Tinkoff Private, 19:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МИД объявил о высылке молдавского дипломата Политика, 19:37
Мосжилинспекция разъяснила новые требования к поверке счетчиков Недвижимость, 19:37
Вышел трейлер фильма «На ощупь» с Нагиевым о выживании в лесу Life, 19:34
Захарова заявила, что выборы в конгресс показали серьезный раскол в США Политика, 19:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:28
Холдинг Баффета обогнал Tesla и стал пятой по стоимости компанией в США Инвестиции, 19:24
ФАС предложила увеличить тарифы на газ с 1 декабря Общество, 19:23
Высылки дипломатов ,  
0 

МИД объявил о высылке молдавского дипломата

МИД в качестве ответной меры вышлет сотрудника посольства Молдавии
Решение стало ответом на высылку российского дипломата. Свой шаг Кишинев объяснил российскими ударами по Украине: в Молдавии в конце октября сообщили, что одна из сбитых украинскими ПВО ракет упала в приграничном молдавском селе
Посольство Молдавии в Москве
Посольство Молдавии в Москве (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии. О своем решении министерство уведомило посла Лилиана Дария.

«Данная мера является ответом на принятое 1 ноября с.г. молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии», — говорится в заявлении МИДа.

Молдавский МИД объяснил высылку российского дипломата ударами России по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Одна из сбитых украинской системой ПВО ракет упала на территории Молдавии, сообщили 31 октября в МВД республики. Фрагменты нашли на севере села Наславча на границе с Украиной. В нескольких домах выбило оконные стекла. Никто не пострадал.

В Кишиневе заявили, что «ракетные удары по соседней стране увеличивают риски для безопасности». «Было подчеркнуто, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также увеличивают риски энергетической безопасности страны», — сказали в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Молдавия
Материалы по теме
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Черногории
Политика
ФСБ сообщила о высылке японского консула за «шпионскую акцию»
Политика
МИД пообещал адекватный ответ на высылку российского дипломата из Румынии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter