Парламент Молдавии утвердил выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Депутаты парламента Молдавии проголосовали за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ, передает Jurnal.

Процедуру выхода из ассамблеи в мае инициировал спикер парламента Игорь Гросу. «СНГ — это организация, созданная Россией. <...> Мы больше не можем сидеть за [одним] столом переговоров», — пояснил он.

Межпарламентская ассамблея (МПА) — межгосударственный орган СНГ, состоит из парламентских делегаций стран-участниц. Образован в Алма-Ате 27 марта 1992 года.



В Межпарламентской ассамблее СНГ разрабатываются проекты модельных законодательных актов. Эти законы носят рекомендательный характер и предлагаются национальным парламентам для использования в законотворческом процессе. Среди других задач МПА — формирование правовых основ общего экономического пространства СНГ, наблюдение за выборами и референдумами, миротворческая деятельность, международное сотрудничество.

В начале февраля Молдавия отозвала своего представителя в Межпарламентской ассамблее СНГ Иона Липчиу. «В 2022 году мы не были активны в СНГ, и секретариат все это время ничего не делал», — объяснила депутат от Партии действия и солидарности Дойна Герман.

19 июля правительство Молдавии одобрило денонсацию Соглашения о сотрудничестве в области охраны труда, заключенного в Москве в 1994 году, а также соглашения об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях.