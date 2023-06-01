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МИД назвал ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения с Молдавией

Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между Россией и Молдавией

Слова президента Молдавии Майи Санду о том, что между Москвой и Кишиневом никогда не было взаимоуважения, — ложь, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее людям, с которыми у россиян есть исторические связи, и это было взаимно.

«Взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык», — написала Захарова.

Ранее в интервью телеканалу TVR Moldova Санду заявила, что, когда она пришла к власти, то хотела с Россией «прагматичных отношений, основанных на взаимном уважении». «Но мы должны признать, что у нас никогда не было отношений, основанных на взаимном уважении, сколько бы усилий ни прилагалось здесь, в Молдове», — сказала президент (цитата по Newsmaker).

В конце мая власти Молдавии признали своим государственным языком румынский вместо молдавского. Санду тогда отметила, что теперь молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза. «Те, кто пытался нас разделить, беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре», — добавила она.

Академия наук Молдавии поддержала переименование государственного языка в румынский, заявив, что принятие этой нормы положит конец «бесконечным ненужным дискуссиям по этому вопросу» и повлияет на процесс европейской интеграции страны.

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