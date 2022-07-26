Минфин предложил обязать россиян за рубежом платить налоги в России

Также министерство предложило освободить от НДФЛ компенсационные выплаты работающим на удаленке и упростить порядок предоставления социальных налоговых вычетов

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Министерство финансов предложило обязать сотрудников российских компаний, работающих на удаленке за границей, платить налоги в России. Соответствующие поправки в законодательство включены в проект федерального закона, подготовленного министерством.

«Выплачиваемые отечественными организациями — работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — говорится в документе.

В числе других предлагаемых нововведений:

до 2030 года продлить ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет, в размере 3%;

ввести понятие электронной банковской гарантии;

освободить от НДС услуги застройщика при передаче дольщикам нежилых помещений в многоквартирном доме;

освободить от НДФЛ компенсационные выплаты работающим на удаленке;

упростить порядок предоставления социальных налоговых вычетов;

предоставить гражданам с недееспособными детьми или подопечными стандартный налоговый вычет, без ограничения по возрасту.

В мае Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла данные по количеству выездов россиян за границу в первом квартале года. Согласно данным спецслужбы, за рубеж выехали 3,88 млн граждан России — на 36% меньше, чем в последнем квартале 2021 года, но на 46% больше, чем в январе—марте прошлого года.

Более 40% поездок россиян за рубеж приходится на постсоветские страны (включая Абхазию и Южную Осетию), отмечала Ассоциация туроператоров (АТОР). Выездной поток в страны постсоветского пространства носит преимущественно нетуристический характер, указывали в АТОР. В приграничные с Россией страны (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Китай) россияне тоже едут преимущественно не с туристическими целями (в статистике ФСБ в основном цель визита проходит как «частная»).

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Глава Минцифры Максут Шадаев в том же месяце отметил, что около 80% абонентов российских операторов связи, уехавших из России с конца февраля, вернулись в страну. Премьер-министр Михаил Мишустин позже уточнил, что в Россию вернулись 85% ИТ-специалистов, уехавших за границу в этот период.