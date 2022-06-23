Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета

Зачисление средств от продажи акций на такие счета было запрещено с 1 марта указом президента России

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Минфин разрешил россиянам свободно зачислять валюту от продажи ценных бумаг на зарубежные счета, говорится в сообщении ведомства. Разрешение действует без ограничения срока с 17 июня 2022 года.

Минфин одобрил соответствующее решение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Свободное зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в зарубежных финансовых организациях, было запрещено указом президента с 1 марта. Для того чтобы перевести валюту от продажи ценных бумаг, требовалось специальное разрешение правительственной комиссии. Для зачисления дивидендов и купонов разрешение комиссии не требовалось.

16 июня в ходе ПМЭФ глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила об отмене этого ограничения. «Буквально на днях правительственная комиссия — Антон Германович [Силуанов] возглавляет — решение приняла, про которое рынок спрашивал: многие российские граждане вложились в иностранные акции, купоны и выплаты можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя зачислять. Я так понимаю, что это решение принято, это тоже очередной шаг по ослаблению», — сказала она на форуме.

Глава ЦБ указала, что необходимо вернуть доверие розничных инвесторов к фондовому рынку. Оно упало из-за снижения стоимости многих ценных бумаг, некоторые активы оказались заморожены, пояснила Набиуллина.