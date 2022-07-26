Трасс по итогам теледебатов упрочила лидерство в предвыборной гонке

Первые теледебаты претендентов в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунака подтвердили лидерство первой. Они поспорили о налогах, политике в отношении Китая и моде, но сошлись во мнениях по Украине

Лиз Трасс и Риши Сунак (Фото: Jacob King / Reuters)

Борьба за пост главы Консервативной партии Великобритании и следующего премьер-министра страны в понедельник вышла на новый уровень: два претендента, экс-министр финансов Риши Сунак и глава МИД Соединенного королевства Лиз Трасс, впервые сошлись на теледебатах в прайм-тайме самого популярного канала страны ВВС1.

Как развивается схватка за пост премьера

Министр иностранных дел начинала гонку с позиции середнячка: британские букмекерские конторы изначально прочили победу Сунаку и младшему министру по торговым отношениям Пенни Мордонт. Однако по мере развития кампании Трасс не только удалось обогнать Мордонт, но и оставить далеко позади экс-министра финансов. Перед началом дебатов, по данным опроса YouGov, 53% членов консервативной партии поддерживали Трасс, в то время как за Сунака готовы были отдать свой голос лишь 36% (при этом высока доля неопределившихся — 9%). Таким образом, исход теледебатов для Сунака критически важен, ведь до выборов осталось всего чуть более недели: 5 августа порядка 175 тыс. тори получат бюллетени для голосования, а через месяц будет объявлено имя нового премьер-министра.

По мнению сторонников Сунака, теледебаты давали ему реальный шанс изменить ситуацию в свою пользу. Он известен своим ораторским мастерством и хорошо показал себя в ходе дебатов с участием всех претендентов в преемники Бориса Джонсона. Некоторые консерваторы даже называли его тогда победителем: один неназванный тори в беседе с Politico заявил, что Сунак «был на голову выше всех» и что очная встреча с Трасс станет «переломным моментом» в гонке.

Сторонники Трасс, напротив, пытались преуменьшить значение очной встречи из-за опасений, что она уступит Сунаку или допустит оплошность. Так, помощник министра иностранных дел назвал предстоящую серию дебатов (после эфира на ВВС1 кандидаты в премьеры встретятся в программах Talk TV и Sky News) шансом для медиа «посидеть и поговорить о самих себе». При этом, как утверждает Politico, штаб Трасс провел большую работу по подготовке к эфиру. Один из консультантов даже играл роль Сунака в тренировочных сессиях вопросов и ответов. Сама же Трасс признавалась в интервью The Daily Telegraph, что ораторское искусство — не самая сильная ее сторона. Об этом же она напомнила и в ходе прямого эфира.

О чем спорили кандидаты

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С первых минут теледебатов Сунак попытался взять верх. Он экспрессивно и уверенно говорил, постоянно перебивая Трасс и не давая ей вставить ни слова. В какие-то моменты Трасс оставляла попытки быть услышанной и просто выразительно смотрела на Сунака. В ситуацию то и дело приходилось вмешиваться модераторам, которые просили Сунака дать высказаться главе Форин-офиса. Однако такая напористая тактика, вопреки ожиданиям, не принесла Сунаку дивидендов: сторонники Трасс даже обвинили его в менсплейнинге, то есть в сексистской и самоуверенной манере высказываний. Генеральный секретарь британского казначейства Саймон Кларк заявил, что его бывший босс «был чрезвычайно агрессивен в первые моменты дебатов».

Речь при этом шла об идее Трасс снизить налоги на фоне роста стоимости жизни из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины. Сунак попытался вывести вопрос из политической плоскости и апеллировать к нравственности, называя предложение конкурента безответственным и аморальным. Он сравнил идею Трасс с использованием кредитной карты, задолженность по которой придется гасить следующим поколениям британцев. «Вы обещали почти £40 млрд необеспеченных налоговых сокращений, еще £40 млрд в виде займов. Это кредитная карта страны. Нашим детям и внукам придется расплачиваться за это», — несколько раз повторил он. Трасс безуспешно пыталась ответить Сунаку несколько раз, а когда ей наконец удалось высказаться, пояснила, что пандемия коронавируса — это событие, которое бывает раз в столетие, и предложенные ей меры носят временный характер. Трасс также упрекнула самого Сунака в том, что при нем Великобритания стала единственной страной, принявшей решение о повышении налогов несмотря на пандемию.

Еще одной вызвавшей бурные эмоции темой стал вопрос отношений с Китаем. Трасс заявила, что Лондону нельзя совершать ту же ошибку в отношении Пекина, что уже допущена в отношениях с Москвой, — необходимо занять жесткую позицию. Сунак в ответ припомнил ей слова о «золотом веке» британо-китайских отношений. «Это было сказано более десятилетия назад», — уверенно парировала глава Форин-офиса и напомнила Сунаку о его желании выстраивать экономические отношения с Китаем, когда он занимал должность министра финансов.

Что касается Украины, то оба кандидата заявили о готовности продолжить военно-техническую и материальную поддержку Киева, но отказались задействовать при этом британский флот. Королевство, по их мнению, не должно становиться прямым участником конфликта.

Модераторы попросили дебатирующих оценить действия Джонсона на посту премьера по десятибалльной шкале. Трасс до последнего оставалась его сторонницей и не стала покидать кабинет на фоне массового исхода министров. Свою лояльность она попыталась объяснить обязанностью выполнять порученную работу и отметила, что выдвинутых против Джонсона обвинений, по ее мнению, было недостаточно для того, чтобы он уходил в отставку. Тем не менее она оценила его правление лишь на семь баллов, отметив, что в ее правительстве для него не будет места, поскольку Джонсону нужен отдых. Сунак дал Джонсону высший балл за то, как он провел Brexit, но подчеркнул, что у них были серьезные разногласия. Тот факт, что именно его отставка с поста главы Минфина спровоцировала политический кризис в стране, он оставил без внимания.

Не обошлось и без личных нападок. Накануне дебатов соратница Трасс Надин Доррис обвинила Сунака в тяге к роскоши, которую неоднократно отмечали британские СМИ. «Лиз Трасс будет путешествовать по стране в своих серьгах, которые стоят около £4,50 от Claire Accessories. Тем временем Риши посещает (округ) Тиссайд в туфлях Prada стоимостью £450 и в сшитом на заказ костюме за £3500, готовясь к решающему голосованию за лидерство», — написала Доррис в Twitter. Комментируя этот пост, Трасс сказала, что Сунак — «хорошо одетый мужчина» и она не может давать ему «модные советы». При этом добавила, что не знает, откуда Доррис известно, где она покупала свои серьги.

Согласно опросу Opinium, проведенном среди тысячи зрителей, Сунак победил Трасс с символическим отрывом 1%: 39 против 38%. Однако среди сторонников консервативной партии ситуация иная: для них безоговорочным победителем стала Трасс, набравшая 47% голосов, а Сунак остался далеко позади с 38%.