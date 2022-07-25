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Джонсон заявил о планах вернуться на пост лидера Консервативной партии

Джонсон заявил члену палаты лордов, что хотел бы «стереть» свой уход с поста премьер-министра. Он добавил, что намерен участвовать в следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии, пишет Telegraph
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон подтвердил намерение остаться лидером Консервативной партии и участвовать в борьбе на следующих выборах главы правительства, пишет The Daily Telegraph.

По словам члена палаты лордов британского парламента Джона Крудесса, Джонсон во время обеда в загородной резиденции Чекерс сообщил ему, что он «не хочет уходить в отставку» с поста премьер-министра и хотел бы «стереть» свой уход.

Он «хочет участвовать в следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии», добавил Крудесс, организовавший общественную кампанию «Верни Бориса» в поддержку премьера.

Член палаты лордов отметил, что Джонсон «болеет за успех его общественной кампании» и что ему «нравится следить» за его петицией.

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«Во взглядах Бориса не было никакой двусмысленности. Он определенно не хочет уходить в отставку. Он хочет продолжать и верит, что, имея за спиной членство, он сможет это сделать», — заключил Крудесс.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Этому предшествовала череда скандалов вокруг его фигуры, последний из которых связан с Крисом Пинчером — членом его правительства, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях, но при этом назначал Пинчера на высокие должности.

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20 июля он попрощался с палатой общин британского парламента фразой Hasta la vista, baby («До свидания, малышка») из фильма «Терминатор 2».

Накануне The Sunday Times со ссылкой на источники в канцелярии премьера сообщила, что Джонсон рассчитывает, что через несколько лет сможет вернуться на пост главы правительства.

С 12 июля в Великобритании проходят выборы среди парламентариев — членов Консервативной партии. Всего на пост британского премьер-министра выдвинули кандидатуры 11 консерваторов. По итогам пятого тура из гонки выбыла замминистра торговли Великобритании Пенни Мордонт со 105 голосами.

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующая глава МИДа Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за пост главы Консервативной партии и правительства страны.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Мария Лисицына Мария Лисицына
Борис Джонсон Консервативная партия Великобритания парламент
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