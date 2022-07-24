США сообщили о «более агрессивных» перехватах самолетов со стороны Китая

По словам главкома ВС США Марка Милли, Китай в последние годы стал «заметно более агрессивным», а его действия могут угрожать ключевым союзникам США в регионе

Китайские истребители Chengdu J-20 (Фото: Zuma / ТАСС)

Китай за последние несколько лет стал «более агрессивным» в перехвате военных самолетов США и проведении небезопасных воздушных маневров вблизи границ американских союзников. Об этом в интервью для Financial Times сообщил командующий вооруженными силами США Марк Милли.

«Количество китайских перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за пять лет», — заявил генерал.

По его словам, китайские военные стали «заметно более агрессивными», а их действия могут угрожать безопасности Канады, Австралии, Японии и других партнеров США.

В то же время Милли отказался предоставить конкретные данные об общем количестве инцидентов, но пояснил, что объем небезопасных перехватов вырос «в равной пропорции».

По данным FT, перехваты — лишь один из многих спорных вопросов в «натянутых отношениях» между США и Китаем, потому президент США Джо Байден намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры со своих китайским коллегой Си Цзипинем.

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Напряженные отношения между Китаем и США сохраняются уже несколько лет. Еще при президентстве Дональда Трампа Вашингтон усилил санкционное давление на Пекин, в том числе из-за уйгурского и тайваньского вопросов.

В США неоднократно подчеркивали, что не поддерживают независимость Тайваня. Байден говорил, что решение по этому вопросу зависит от самого острова. При этом в конце мая он заявил, что Вашингтон готов к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня.

В свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что Пекин решительно выступает против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем. Кроме этого, Китай потребовал от США отказаться от военной помощи Тайваню на $108 млн, анонсированной Госдепом на прошлой неделе.