США сообщили о «более агрессивных» перехватах самолетов со стороны Китая
Китай за последние несколько лет стал «более агрессивным» в перехвате военных самолетов США и проведении небезопасных воздушных маневров вблизи границ американских союзников. Об этом в интервью для Financial Times сообщил командующий вооруженными силами США Марк Милли.
«Количество китайских перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за пять лет», — заявил генерал.
По его словам, китайские военные стали «заметно более агрессивными», а их действия могут угрожать безопасности Канады, Австралии, Японии и других партнеров США.
В то же время Милли отказался предоставить конкретные данные об общем количестве инцидентов, но пояснил, что объем небезопасных перехватов вырос «в равной пропорции».
По данным FT, перехваты — лишь один из многих спорных вопросов в «натянутых отношениях» между США и Китаем, потому президент США Джо Байден намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры со своих китайским коллегой Си Цзипинем.
Напряженные отношения между Китаем и США сохраняются уже несколько лет. Еще при президентстве Дональда Трампа Вашингтон усилил санкционное давление на Пекин, в том числе из-за уйгурского и тайваньского вопросов.
В США неоднократно подчеркивали, что не поддерживают независимость Тайваня. Байден говорил, что решение по этому вопросу зависит от самого острова. При этом в конце мая он заявил, что Вашингтон готов к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня.
В свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что Пекин решительно выступает против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем. Кроме этого, Китай потребовал от США отказаться от военной помощи Тайваню на $108 млн, анонсированной Госдепом на прошлой неделе.
Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.
Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. При этом Вашингтон придерживается политики «одного Китая».