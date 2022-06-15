США поддержали Тайвань в споре с Китаем о статусе пролива

США поддержали утверждение Тайваня о том, что пролив, отделяющий остров от материковой части Китая, является международным водным путем, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса.

«Тайваньский пролив является международным водным путем, а это означает, что Тайваньский пролив является районом, где свободы в открытом море, включая свободу судоходства и полетов, гарантируются в соответствии с международными законами», — говорится в сообщении.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять помощь Тайваню в области «самообороны» и оказывать влияние на решения Пекина.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году, во время революции, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает его одной из китайских провинций.



США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но в то же время продают ему оружие. Официально Соединенные Штаты, как и Россия, поддерживают принцип «одного Китая».

Председатель КНР Си Цзиньпин 14 июня подписал свод положений о действиях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) невоенного характера. Новые правила направлены на «защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе».Документ состоит из 59 статей он вступит в силу 15 июня.

Global Times со ссылкой на неназванного военного эксперта отмечала, что к армейским действиям, не связанным с войной, относится помощь при стихийных бедствиях и гуманитарная помощь, сопровождение морских судов и миротворческие операции. При этом издание Radio Free Asia пишет, что таким образом Пекин может готовиться ко вторжению на остров Тайвань под видом «специальной операции».

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня. После этого The New York Times сообщила, что Белый дом активизировал усилия по переоснащению системы обороны острова для отражения возможного нападения Китая, применяя опыт поставок оружия Украине.



В МИД КНР выразили протест в связи с выступлением Байдена и заявили, что «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая». Представитель Министерства обороны страны У Цянь заявил, что армия Китая пойдет на любые меры, чтобы предотвратить отделение Тайваня от страны и будет защищать территориальную целостность.