CNN узнал об изучении Пентагоном «небезопасных» действий армии КНР

Китай стал «более смелым» в Тихом океане, следует провести анализ случаев инцидентов и взаимодействия между армиями КНР и США, считают в Пентагоне. Министр обороны США ранее говорил о росте провокационной активности близ Тайваня

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Пентагон проведет всесторонний анализ военного взаимодействия армии США с китайскими военными за последние пять лет в связи с опасениями из-за «небезопасных» и «непрофессиональных» действий Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет CNN со ссылкой на трех чиновников министерства обороны.

Соответствующее поручение отдал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, поскольку китайские самолеты и корабли иногда находятся слишком близко к военным объектам США, сообщает телеканал. Неназванные собеседники CNN отметили, что Милли намерен получить анализ изменений в поведении китайских военных.

Вопрос взаимодействий между армиями США и Китая является настолько чувствительным, что стороны зачастую не предают инциденты гласности, указывает CNN. По данным телеканала, в июне у американского транспортного самолета C-130, используемого силами специального назначения, было «что-то вроде стычки» с китайскими самолетами. При этом Пентагон официально не признал этот инцидент, отмечает телеканал.

«Китай находится на подъеме в экономическом и военном отношении уже более десяти лет. Он стал более смелым в Тихом океане», — заявил Милли для CNN. Он добавил, что «стратегический риск» можно будет снизить путем поддержания линий связи между сторонами и «управлением соперничеством».

Об опасных действиях военных Китая в Пентагоне сообщали и ранее. В середине июня министр обороны США Ллойд Остин заявил о серии агрессивных действий КНР, которые ставят под угрозу безопасность в Азии. Он пообещал, что Вашингтон поддержит союзников, чтобы противостоять давлению.

«Мы стали свидетелями неуклонного роста провокационной и дестабилизирующей военной активности вблизи Тайваня. Это включает рекордное количество полетов самолетов НОАК (Народно-освободительной армии Китая. — РБК) вблизи Тайваня в последние месяцы — и почти на ежедневной основе», — сказал Остин.

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В Китае в ответ обвиняют США в приверженности «менталитету холодной войны» и искажении принципа «одного Китая» из-за поддержки Тайваня. «Американская сторона пообещала не стремиться изменить систему Китая, она должна уважать путь социализма с китайской спецификой, избранный китайским народом, и прекратить клеветать и нападать, — говорилось в сообщении китайского МИД