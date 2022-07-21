Глава ЦРУ предупредил о попытке Китая силой взять контроль над Тайванем

Китай в течение ближайших десяти лет попытается силой установить контроль над Тайванем, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на Аспенском форуме по безопасности. Трансляция доступна на Youtube-канале Аспенского института.

«Мы считаем, что вопрос не в том, решат ли китайские власти использовать силу для установления контроля над Тайванем, а в том, как и когда они это сделают», — заявил Бернс, отметив при этом, что это, скорее всего, не произойдет сразу после съезда Коммунистической партии Китая этой осенью.

Он подчеркнул, что не стоит недооценивать решимость руководства КНР установить контроль над Тайванем, а китайский лидер Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии.

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