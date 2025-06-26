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Война Израиля и Ирана ,  
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Путин заявил, что конфликт Израиля и Ирана можно «считать в прошлом»

Путин: конфликт между Израилем и Ираном, будем считать, в прошлом
Сюжет
Война Израиля и Ирана
По словам Путина, ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, а конфликт Израиля и Ирана можно «считать в прошлом». Москва выражала готовность к посредничеству. Трамп утверждал, что отказался от помощи Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Конфликт между Израилем и Ираном, «будем считать, в прошлом», заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

«Дай Бог, ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать, в прошлом», — сказал он.

По словам Путина, это значит, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) сможет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном. Глава государства отметил, что организация заключила с этой страной соглашение о свободной торговле, вступившее в силу в мае.

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Израиль напал на Иран в ночь на 13 июня. Целями стали ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля.

В ночь на 22 июня в конфликт вступили Соединенные Штаты. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана. МИД исламской республики подтвердил серьезные повреждения ядерных объектов.

23 июня Иран атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре, крупнейшую базу США на Ближнем Востоке, однако заранее предупредил Вашингтон и Доху об этом намерении. Погибших в результате не было. После атаки на базу президент США Дональд Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана.

Российская сторона выступила с осуждением израильской операции против Ирана, а также ударов США по ядерным объектам Тегерана. Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией.

Трамп утверждал, что Путин предлагал ему помощь с решением иранского вопроса, а он отказался. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в конце июня посещал Москву и встречался с российским президентом. Россия выражала готовность стать посредником между Ираном и Израилем.

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