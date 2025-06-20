Песков оценил возможность посредничества России на Ближнем Востоке
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, но в нынешней ситуации востребованность такой роли оценить затруднительно, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«У президента [Владимира] Путина есть потенциал, который позволяет при необходимости предложить посреднические услуги. <...> Будут ли они востребованы — сказать трудно», — отметил Песков.
По словам пресс-секретаря, Россия по-прежнему видит «желание и намерение Израиля продолжать боевые действия».
На вопрос, есть ли у России красные линии относительно ситуации на Ближнем Востоке, Песков ответил, что военный конфликт чреват «разрастанием географии и непредсказуемыми последствиями».
«Этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны», — добавил Песков, отметив, что военные действия потенциально опасны в том числе для России.
Вместе с тем пресс-секретарь напомнил, что всегда есть возможность для дипломатических усилий. «Мы осудили эскалацию напряженности, которая происходит в регионе. <...> Мы высказались за необходимость скорейшего перехода в русло политико-дипломатического урегулирования», — добавил Песков.
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов