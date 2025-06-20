Песков оценил возможность посредничества России на Ближнем Востоке

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, но в нынешней ситуации востребованность такой роли оценить затруднительно, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У президента [Владимира] Путина есть потенциал, который позволяет при необходимости предложить посреднические услуги. <...> Будут ли они востребованы — сказать трудно», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, Россия по-прежнему видит «желание и намерение Израиля продолжать боевые действия».

На вопрос, есть ли у России красные линии относительно ситуации на Ближнем Востоке, Песков ответил, что военный конфликт чреват «разрастанием географии и непредсказуемыми последствиями».

«Этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны», — добавил Песков, отметив, что военные действия потенциально опасны в том числе для России.

Вместе с тем пресс-секретарь напомнил, что всегда есть возможность для дипломатических усилий. «Мы осудили эскалацию напряженности, которая происходит в регионе. <...> Мы высказались за необходимость скорейшего перехода в русло политико-дипломатического урегулирования», — добавил Песков.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории.