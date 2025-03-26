Парламент Армении одобрил начало вступления страны в ЕС

Документ был принят в окончательном чтении. Москва указывала, что Ереван одновременно не может быть членом ЕС и ЕЭАС, но в Армении говорили, что не хотят разрывать связи с ЕАЭС

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Парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», передает News.am.

«За» выступили 64 депутата, «против» — семь. В первом чтении документ поддержали 12 февраля.

В январе проект одобрило правительство Армении. Для того, чтобы его рассмотрел парламент, инициаторам, объединению партий «Платформа демократических сил», нужно было собрать 50 тыс. подписей, она собрала за два месяца 60 тыс.

Глава МИД страны Арарат Мирзоян говорил об укреплении «политической поддержки Армении» со стороны ЕС, что проявилось, например, в размещении в стране миссии гражданских наблюдателей и готовности Брюсселя поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. «Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС», — сказал также Мирзоян.

В январе на фоне одобрения идеи вступления Армении в Евросоюз пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что Ереван входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и это дает Армении «весьма положительные дивиденды». Он также отметил, что быть одновременно членами двух разных организаций нельзя, так как в ЕАЭС свое «таможенное пространство, зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там [в ЕС] другая, там другие нормы».

В Ереване отмечали, что не собираются заменять сотрудничество с ЕАЭС каким-либо другим на фоне запуска процесса по вступлению в ЕС, но для страны важна диверсификация торговых партнеров.