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Политика ,  
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Парламент Армении одобрил начало вступления страны в ЕС

Документ был принят в окончательном чтении. Москва указывала, что Ереван одновременно не может быть членом ЕС и ЕЭАС, но в Армении говорили, что не хотят разрывать связи с ЕАЭС
Фото: Сергей Гриц / АР / ТАСС
Фото: Сергей Гриц / АР / ТАСС

Парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», передает News.am.

«За» выступили 64 депутата, «против» — семь. В первом чтении документ поддержали 12 февраля.

В январе проект одобрило правительство Армении. Для того, чтобы его рассмотрел парламент, инициаторам, объединению партий «Платформа демократических сил», нужно было собрать 50 тыс. подписей, она собрала за два месяца 60 тыс.

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Глава МИД страны Арарат Мирзоян говорил об укреплении «политической поддержки Армении» со стороны ЕС, что проявилось, например, в размещении в стране миссии гражданских наблюдателей и готовности Брюсселя поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. «Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС», — сказал также Мирзоян.

В январе на фоне одобрения идеи вступления Армении в Евросоюз пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что Ереван входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и это дает Армении «весьма положительные дивиденды». Он также отметил, что быть одновременно членами двух разных организаций нельзя, так как в ЕАЭС свое «таможенное пространство, зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там [в ЕС] другая, там другие нормы».

В Ереване отмечали, что не собираются заменять сотрудничество с ЕАЭС каким-либо другим на фоне запуска процесса по вступлению в ЕС, но для страны важна диверсификация торговых партнеров.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Армения Евросоюз вступление в ЕС
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