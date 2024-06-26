WSJ узнала об отставке двух чиновников на Украине из-за связей с Западом
Увольнение украинского вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема было отчасти связано с тем, что они поддерживали тесные связи с западными партнерами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские и украинские источники.
В администрации президента Владимира Зеленского их контакты расценивали как угрозу, добавили собеседники газеты. Европейские источники издания отметили, что более сильное вмешательство в кадровую политику Киева было бы ошибкой.
«Риск здесь в том, что, если вы персонализируете свои проблемы, я думаю, вы никуда не придете. Украина проводит реформы... Два шага в правильном направлении и один шаг назад. Важно создать сильные институты. В конце концов, не нам выбирать людей», — сказал один высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся Украиной.
Около двух недель назад Financial Times (FT) со ссылкой на источники на Западе и в Киеве сообщала о напряженности в отношении сторон из-за увольнений и перестановок в правительстве Украины. Газета отмечала, что в первую очередь это было связано с Кубраковым и Найемом.
За увольнение Кубракова в начале мая проголосовала Верховная рада. Сам экс-министр заявил, что с ним никто не обсуждал отставку. «Страна.ua» писала, что об увольнении главы ведомства начали говорить после атак и впоследствии вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры. Он занимал свой пост с 2022 года.
Найем 10 июня сообщил, что написал заявление об увольнении «из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия». На этой должности он проработал менее полутора лет.
Собеседники FT заявили, что отстранение Кубракова было негативно воспринято западными партнерами Киева. Дипмиссии на Украине скоординированно продемонстрировали поддержку министру после увольнения, опубликовав посты о работе с ним в социальных сетях.
Кроме того, послы выражали недовольство отсутствием Найема на одной из встреч с премьер-министром Денисом Шмыгалем незадолго до отставки. «Самыми возмущенными были посол Германии, заместитель представителя ЕС на Украине и посол США», — сказал один из собеседников FT.
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