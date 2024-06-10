 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала о падении доверия Запада к Украине из-за кадровых перестановок

FT: Запад теряет доверие к правительству Зеленского из-за кадровых перестановок
Сюжет
Военная операция на Украине
На Западе выразили недовольство уходом с постов министра инфраструктуры Украины Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Найема. Партнеры хотят «нормальных, предсказуемых отношений» с Украиной
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Из-за увольнений и перестановок в правительстве Украины в последние месяцы между Западом и Киевом возросла напряженность, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники с обеих сторон.

«США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами. Прямо сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают», — заявил газете один украинский правительственный чиновник на условиях анонимности.

Собеседники FT добавили, что предупреждали украинского лидера Владимира Зеленского и правительство страны о том, что считают перемены в кадровом составе разрушительными и необъяснимыми шагами.

Как отмечает издание, речь идет в первую очередь об уходе со своих постов вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

Один из инициаторов Евромайдана подал в отставку
Политика
Мустафа Найем

Газета отмечает, что Кубракова считали реформатором, он был одним из подписантов «зерновой сделки» со стороны Украины. По данным источников издания, Зеленский просил его в августе прошлого года стать министром обороны. Однако осенью бюджет ведомства Кубракова и агентства Найема сократили вдвое, а также решили разделить на несколько офисов «без объяснения причин».

В начале мая Верховная рада проголосовала за увольнение Кубракова. Сам экс-министр заявил, что с ним никто не обсуждал увольнение. «Страна.ua» пишет, что об отставке главы ведомства начали говорить после атак и впоследствии вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры.

Собеседники FT заявили, что отстранение Кубракова было негативно воспринято западными партнерами Киева, между украинскими чиновниками и западными дипломатами было несколько «напряженных» дискуссий насчет Кубракова. Собеседники издания отметили, что дипмиссии скоординированно продемонстрировали поддержку Кубракову после увольнения, опубликовав посты о работе с ним в социальных сетях.

Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Украины Кубракова
Политика
Александр Кубраков

Недовольство решением властей по поводу министра было выражено «откровенно» премьеру Денису Шмыгалю, рассказали источники FT. Во время встречи с ним должен был присутствовать и Найем, но его не было, что также вызвало возмущение у дипломатов.

«Послы напрямую спросили, почему Мустафа и агентство не присутствовали на встрече. Самыми возмущенными были посол Германии, заместитель представителя ЕС в Украине и посол США», — сказал один из собеседников FT.

10 июня Найем сообщил, что написал заявление об увольнении «из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия». По данным газеты, за две недели до этого чиновник предупреждал американских партнеров о грядущем уходе, и представители Запада выразили обеспокоенность из-за этого.

FT в конце мая сообщала об ухудшении отношений США и Украины, среди причин, помимо прочих, было названо решение Зеленского по отстранению с постов Кубракова и главкома ВСУ Валерия Залужного, которые «пользовались большим уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с официальными лицами США и ЕС».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Запад правительство Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
FT рассказал о «паранойе» в окружении Зеленского из-за мирного саммита
Политика
Один из инициаторов Евромайдана подал в отставку
Политика
Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Украины Кубракова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 16:33
Гладков рассказал о серии атак дронов и обстрелов в регионе Политика, 17:36
Глава УЕФА объяснил невозможность допуска российских юниоров к турнирам Спорт, 17:32
Ученые объяснили особенность неизвестного сигнала из космоса Технологии и медиа, 17:30
На ПМЭФ обсудили монетизацию медиа и инвестиции в креативные индустрии Отрасли, 17:28
Двух украинских пограничников приговорили в Крыму за угон судна Общество, 17:28
Бомбардировщики и ракетоносцы России пролетели над тремя морями Политика, 17:27
Участники дискуссии на ПМЭФ обсудили векторы развития телерадиовещания Отрасли, 17:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Реал» опроверг слова Анчелотти об отказе от клубного ЧМ из-за денег Спорт, 17:12
Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока Политика, 17:06
В Крыму задержали члена запрещенного крымско-татарского батальона Политика, 17:04
Сенатор предложил разрешить скорой помощи таранить машины-помехи Общество, 16:58
Суд арестовал напавшего на главу АНО «Цифровые платформы» Общество, 16:56
Минздрав оценил нехватку врачей и медперсонала в почти 100 тыс. человек Общество, 16:53
Рынок облигаций катастроф достиг рекорда в преддверии сезона ураганов Инвестиции, 16:42