FT узнала о падении доверия Запада к Украине из-за кадровых перестановок

На Западе выразили недовольство уходом с постов министра инфраструктуры Украины Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Найема. Партнеры хотят «нормальных, предсказуемых отношений» с Украиной

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Из-за увольнений и перестановок в правительстве Украины в последние месяцы между Западом и Киевом возросла напряженность, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники с обеих сторон.

«США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами. Прямо сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают», — заявил газете один украинский правительственный чиновник на условиях анонимности.

Собеседники FT добавили, что предупреждали украинского лидера Владимира Зеленского и правительство страны о том, что считают перемены в кадровом составе разрушительными и необъяснимыми шагами.

Как отмечает издание, речь идет в первую очередь об уходе со своих постов вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

Газета отмечает, что Кубракова считали реформатором, он был одним из подписантов «зерновой сделки» со стороны Украины. По данным источников издания, Зеленский просил его в августе прошлого года стать министром обороны. Однако осенью бюджет ведомства Кубракова и агентства Найема сократили вдвое, а также решили разделить на несколько офисов «без объяснения причин».

В начале мая Верховная рада проголосовала за увольнение Кубракова. Сам экс-министр заявил, что с ним никто не обсуждал увольнение. «Страна.ua» пишет, что об отставке главы ведомства начали говорить после атак и впоследствии вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры.

Собеседники FT заявили, что отстранение Кубракова было негативно воспринято западными партнерами Киева, между украинскими чиновниками и западными дипломатами было несколько «напряженных» дискуссий насчет Кубракова. Собеседники издания отметили, что дипмиссии скоординированно продемонстрировали поддержку Кубракову после увольнения, опубликовав посты о работе с ним в социальных сетях.

Недовольство решением властей по поводу министра было выражено «откровенно» премьеру Денису Шмыгалю, рассказали источники FT. Во время встречи с ним должен был присутствовать и Найем, но его не было, что также вызвало возмущение у дипломатов.

«Послы напрямую спросили, почему Мустафа и агентство не присутствовали на встрече. Самыми возмущенными были посол Германии, заместитель представителя ЕС в Украине и посол США», — сказал один из собеседников FT.

10 июня Найем сообщил, что написал заявление об увольнении «из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия». По данным газеты, за две недели до этого чиновник предупреждал американских партнеров о грядущем уходе, и представители Запада выразили обеспокоенность из-за этого.

FT в конце мая сообщала об ухудшении отношений США и Украины, среди причин, помимо прочих, было названо решение Зеленского по отстранению с постов Кубракова и главкома ВСУ Валерия Залужного, которые «пользовались большим уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с официальными лицами США и ЕС».