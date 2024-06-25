Британия отменила санкции против вице-президента АЛРОСА
Заместитель гендиректора российской алмазодобывающей компании АЛРОСА Алексей Филипповский исключен из санкционного списка Великобритании, объявило правительство королевства (.pdf).
«Эта запись была удалена из сводного списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — сказано в документе.
Британские власти не уточнили причины такого решения.
Санкции против него ввели 22 февраля 2022 года, пояснив, что он «был и остается вовлеченным в получение выгоды от российского правительства или оказание ему поддержки», работая на руководящей должности в АЛРОСА, которая имеет стратегическое значение для властей России.
Источник «РИА Новости» сообщил, что Филипповский больше в АЛРОСА не работает. РБК направил запрос в компанию.
Прошлым летом Британия сняла санкции против основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова (признан иноагентом). Он тоже попал под ограничения в начале 2022 года в связи конфликтом на Украине, но впоследствии выступал с антивоенными заявлениями и объявил о решении отказаться от российского гражданства.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024