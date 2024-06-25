Британия отменила санкции против вице-президента АЛРОСА

Лондон снял санкции с Филипповского, но причины уточнять не стал. Он находился под ограничениями больше двух лет, с 22 февраля 2022-го

Алексей Филипповский (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Заместитель гендиректора российской алмазодобывающей компании АЛРОСА Алексей Филипповский исключен из санкционного списка Великобритании, объявило правительство королевства (.pdf).

«Эта запись была удалена из сводного списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — сказано в документе.

Британские власти не уточнили причины такого решения.

Санкции против него ввели 22 февраля 2022 года, пояснив, что он «был и остается вовлеченным в получение выгоды от российского правительства или оказание ему поддержки», работая на руководящей должности в АЛРОСА, которая имеет стратегическое значение для властей России.

Источник «РИА Новости» сообщил, что Филипповский больше в АЛРОСА не работает. РБК направил запрос в компанию.

Прошлым летом Британия сняла санкции против основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова (признан иноагентом). Он тоже попал под ограничения в начале 2022 года в связи конфликтом на Украине, но впоследствии выступал с антивоенными заявлениями и объявил о решении отказаться от российского гражданства.