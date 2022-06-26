Блинкен оценил ущерб России от запрета G7 на импорт золота

Блинкен: Россия будет ежегодно терять около $19 млрд от запрета G7 на импорт золота

Госсекретарь США подчеркнул, что уже введенные против России санкции серьезно влияют на ее экономику. О планах G7 по итогам саммита в Германии объявить о запрете на импорт российского золота сообщал американский лидер Джо Байден

Энтони Блинкен (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Потери российской экономики от запрета на импорт российского золота странами G7 составят около $19 млрд в год, заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. «Это вторая по прибыльности статья экспорта после энергоресурсов», — сказал он.

Россия — один из крупнейших мировых экспортеров золота. По данным Минфина, в 2021 году российские золотодобывающие компании произвели 346,4 т золота. Из них 302,2 т пошло на экспорт и, согласно статистике ФТС, принесло Москве $17,4 млрд.

Эффект уже введенных против России из-за спецоперации на Украине санкций глава Госдепа назвал «колоссальным». «Все, что мы делали с самого начала, эти беспрецедентные санкции и экспортные ограничения оказывают значительное влияние на Россию даже с учетом доходов от нефти на фоне растущих цен. Она не может потратить эти деньги из-за экспортных ограничений», — пояснил Блинкен. По его словам, в результате со временем Москва лишится инструментов для мобилизации оборонного сектора, технологий и добычи ресурсов.

«Мы уже видим прогнозы о сокращении российской экономики на 8–15% в следующем году», — отметил госсекретарь.

25 июня президент США Джо Байден сообщил, что страны G7 (США, Великобритания, Германия, Канада, Франция, Италия и Япония) объявят о запрете на импорт российского золота. Саммит «Семерки» проходит с 26 по 28 июня в ФРГ. В правительстве Великобритании указали, что значение золота для российских элит выросло в последние месяцы из-за спроса со стороны крупных бизнесменов, которые пытаются избежать финансовых последствий международных санкций.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть присоединение к G7 в запрете на импорт российского золота. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что ограничения нужно изучить на предмет ущерба от них экономике Евросоюза.

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Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что ЕС может включить ограничения на золото в седьмой пакет санкций против России.

Российские власти неоднократно называли введенные из-за спецоперации санкции нелегитимными и подчеркивали вред рестрикций для тех государств, которые их вводят.