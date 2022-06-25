В США заявили о разочаровании влиянием санкций против России
Страны, которые ввели санкции против России, сталкиваются с растущими экономическими проблемами, в то время как эти ограничения мало влияют на действия Москвы, пишет The New York Times.
Несмотря на предпринимаемые усилия, цены на нефть бьют рекорды, а после падения в феврале рубль в июне достиг семилетнего максимума по отношению к доллару. Также на фоне нефтяного эмбарго США и сокращения импорта российской нефти ЕС в Соединенных Штатах и Европе резко выросли цены на энергоносители, при этом в некоторых штатах бензин в среднем стоит значительно выше $5 за галлон, отмечают авторы статьи.
«Что самое обидное, санкции и связанные с ними эмбарго позволяют главному стратегическому конкуренту Америки, Китаю, покупать огромные объемы нефти по сниженным ценам, поскольку Россия ищет желающих клиентов, чтобы компенсировать потерянные доходы», — пишет NYT.
Газета приводят слова старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований, бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США по экономическим вопросам Джерарда Дипиппо, который счел, что новых санкций будет недостаточно для приемлемого прекращения конфликта. «В целом, я думаю, что мы достигли политических пределов санкций», — сказал он.
Авторы статьи подчеркнули, что введенные США санкции в отношении Ирана, Сирии, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы в значительной степени не смогли изменить поведение этих правительств — основную тяжесть санкций несут обычные граждане, в то время как сторонники режима находят способы извлечь выгоду.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции уже оказали «драматический» эффект на экономику и финансовую систему России, и россияне почувствуют их влияние на повседневную жизнь. Он утверждал, что санкции лишили Россию доступа к широкому кругу товаров и технологий, сделали рубль неустойчивым и приведут к падению ее экономики на 10–15% в 2022 году. Блинкен предупредил, что США с партнерами продолжат ужесточение санкций, пока на Украине не прекратятся боевые действия.
С конца февраля США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули политическую элиту, бизнесменов, поставки угля и нефти, промышленность, банковский сектор и другие сферы экономики.
Российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности односторонних ограничительных мер, а также указывали, что они оказывают серьезное негативное влияние на экономику тех стран, которые вводят ограничения. Так, президент Владимир Путин оценил возможные потери ЕС от санкций против России в $400 млрд.