В Румынии слова Медведева о Молдавии назвали «фальшивой риторикой Кремля»

Медведев, комментируя присвоение Кишиневу статуса кандидата в ЕС, заявил о «хороводах» румынских политиков вокруг Молдавии. В Бухаресте сочли, что реакция зампреда Совета безопасности говорит о правильности решения Брюсселя

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Недавние заявления зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о попытках румынских политиков «поглотить» Молдавию — часть «фальшивой риторики Кремля», к которой в Бухаресте уже привыкли, заявили в румынском МИДе.

Медведев накануне отреагировал в своем Telegram-канале на получение Молдавией статуса кандидата в члены Евросоюза. Он, в частности, выразил мнение, что Кишиневу придется ждать вступления в ЕС десятилетия и «гораздо более актуальный» способ получить членство — «создание новой Великой Румынии». Румынские политики, по его словам, «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии» и «открыто наращивают разноформатные усилия по легальному» поглощению страны».

«Эта реакция <...> точно говорит об одном: решение Евросовета предоставить Молдавии статус кандидата — верное», — говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства (цитата по Румынскому обществу телевидения).

Молдавия стала кандидатом в члены ЕС вместе с Украиной. Об этом решении в Евросовете заявили 23 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал событие «внутренними европейскими делами». Он, однако, отметил, что Молдавия «хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы», а кандидатский статус «ассоциируется с антироссийскостью». Официальный представитель МИДа Мария Захарова сочла, что решение Брюсселя было принято из интересов политической конъюнктуры, а не по причине соответствия двух стран критериям в области верховенства права, борьбы с коррупцией и развития экономики. Она заявила об «активном геополитическом освоении пространства СНГ» Евросоюзом в целях сдерживания России.